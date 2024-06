Colunistas PIX do Governo gaúcho funciona: 51 mil familias já receberam R$ 127,7 milhões em dinheiro vivo.

Por Flavio Pereira | 10 de junho de 2024

Governador Eduardo Leite, entre o vice Gabriel Souza e o líder do governo, deputado Frederico Antunes. (Foto: Reprodução vídeo)

Enquanto o Governo Federal tem acenado com medidas a conta-gotas, e ainda está devendo ações pontuais e objetivas para socorrer os produtores rurais e para a manutenção do emprego, além da garantia de dois meses do salário apenas para trabalhadores das áreas atingidas pela enchente, o governador Eduardo Leite, embora agradeça o que já foi anunciado, realista, continua afirmando que as medidas até aqui são insuficientes. Na sexta-feira (7) o governador anunciou o quarto lote do programa Volta por Cima para famílias vítimas das enchentes. Foram R$ 2,5 mil creditados no Cartão Cidadão de 6.240 famílias de 127 municípios, num total de R$ 15,6 milhões, bancados com recursos próprios. Até agora, segundo o governador, ” já transferimos R$ 127,7 milhões diretamente para 51,1 mil famílias. E seguiremos trabalhando para acelerar a chegada de recursos na mão de quem precisa.”

Comandante Nádia diz que transferência de recursos para o RS “não é caridade”.

Na linha de cobrança ao Governo Federal pela insuficiente ajuda ao estado, a vereadora Comandante Nádia (PL) afirma que a transferência de recurso para o Rio Grande do Sul é muito inferior à arrecadação do estado:

– Isso não é caridade, é o que deve ser devolvido para pessoas que trabalham e fazem que o RS aporte muito dinheiro para Brasília”. Ela denuncia que famílias de Porto Alegre ainda não receberam o benefício de R$ 5.100″, afirma.

Desvio de donativos: à espera de uma punição exemplar

Sob os olhares atônitos da população, ações policiais motivadas por denuncias do desvio de donativos já aconteceram em Eldorado do Sul, Cachoeirinha, Barra do Ribeiro, e Palmares do Sul. Aguarda-se a aplicação dos rigores da lei, com penas pedagógicas e exemplares para inibir esse tipo de conduta.

Depois do Mensalão e do Petrolão, vem aí o “Arrozão do PT”, anuncia Zucco.

O deputado federal Luciano Zucco (PL) disse ontem que o requerimento da CPI é uma reação da oposição ao resultado do leilão para a compra de arroz importado com indícios de fraude, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Zucco denuncia que “existem indícios de uso de empresas de fachada na disputa. O caso que chama mais a atenção é o da principal vencedora do leilão, a empresa Wisley A. de Souza. Uma semana antes da realização do leilão a empresa possuía um capital social de apenas R$ 80 mil, totalmente incompatível com a garantia necessária para entrar na disputa. Na véspera, esse capital é convenientemente alterado para R$ 5 milhões. Temos um fato determinado e vamos a fundo nas investigações. Depois do Mensalão e Petrolão, podemos ter o Arrozão do PT”,afirma.

Tiago Albrecht quer de volta impostos que gaúchos mandaram para Brasília

O vereador Tiago Albrecht (PL) está destacando a campanha que lançou: “Lula, Devolva o que é Nosso”. A campanha é uma iniciativa para pedir a isenção e devolução de impostos para os trabalhadores porto-alegrenses neste momento de calamidade. “Trinta bilhões de reais são tomados coercitivamente do nosso bolso e recebemos por transferência direta apenas R$ 1,8 bi. Basicamente, a cada R$ 100 que cada porto-alegrense manda para Brasília, nós recebemos de volta apenas R$ 6” denuncia Albrecht.

Setor produtivo critica Medida Provisória que limita compensação do PIS/Cofins

Nos últimos dias, setores produtivos, por meio de suas entidades representativas, e especialistas indicam que a nova medida arrecadatória do governo federal, que mexe na sistemática do PIS/Cofins, trará problemas para a economia e a geração de empregos. O novo texto limita a compensação de créditos tributários e de créditos das empresas presumidos da contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Jair Bolsonaro diz que MP 1227/24 “fere de morte o agronegócio”

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez um rápido histórico das medidas que adotou para reduzir impostos e a recomendação que deu ao PL no Congresso Nacional, para votar contra a MP 1227/24. Segundo Bolsonaro, “no nosso governo reduzimos ou zeramos impostos de milhares de produtos, como alimentos da cesta básica, medicamentos e combustíveis, facilitando, dessa forma, a vida dos consumidores. Com essas medidas tivemos deflação por 3 meses em 2022 e, mesmo assim, passamos a arrecadar mais, mês a mês.”

Segundo Bolsonaro, “a sociedade não aguenta novos aumentos de tributos, contudo é exatamente isso que a Medida Provisória 1227/2024 faz ao restringir a compensação tributária do PIS e da Cofins, ferindo quase de morte o Agronegócio, entre outros setores”. Ele fez ontem este anúncio:

– Devidamente discutida com nossas lideranças na Câmara, deputado Altineu Côrtes e o senador Rogério Marinho no Senado, o PL fecha questão e anuncia que votará contra essa MP.”

Macron perde para a direita e dá golpe na França, dissolvendo o parlamento

Após o partido de direita Rassemblement National (RN, Reunião Nacional) impor uma histórica derrota na votação para o Parlamento Europeu, o presidente da França, Emmanuel Macron, convocou neste domingo (9) eleições legislativas antecipadas para 30 de junho e 7 de julho no país. Alguns chamam isso de golpe. O partido da Reunião Nacional conquistou quase um terço dos votos nas eleições, derrotando a aliança centrista do presidente Emmanuel Macron. Bardella, de 28 anos, obteve entre 31,5% e 32,4% dos votos, contra 15,1% Valérie Hayer, do partido no poder e 14% a 14,3% socialista Raphaël Glucksmann.

Em 2022, Macron conseguiu vitória apertada sobre a direita

Recordando: este colunista cobriu em 2022 as eleições direto de Paris, quando Macron venceu Marine Le Pen no segundo turno das eleições presidenciais francesas. Mas neste último ano Macron perdeu a maioria absoluta no Parlamento francês, enquanto o RN se tornou o principal partido da oposição.

