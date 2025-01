Notícias PIX faz o PT organizar curso para redes sociais depois do episódio da norma que ampliava o controle da Receita Federal sobre transações

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

Plenária virtual com o ministro da Secom, Sidônio Palmeira, abordará a "estratégia de Comunicação e enfrentamento a fake news". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após a ampla repercussão de postagens da oposição, especialmente sobre a norma que ampliava o controle da Receita Federal sobre transações via Pix, o PT decidiu reforçar a atuação de seus parlamentares e dirigentes nas redes sociais. A direção do partido vai fazer, na próxima semana, uma plenária virtual com o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, sobre “estratégia de Comunicação e enfrentamento a fake news”.

O encontro será para deputados, senadores, coordenadores de comunicação regionais do partido, vereadores e deputados estaduais.

“É uma forma de dar ordem unida, uma estratégia única de comunicação”, diz o secretário de comunicação do PT, Jilmar Tatto.

Outro integrante do partido reconheceu que o efeito da postagem do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a que mais teve alcance entre as publicações, mostrou ao partido do presidente Lula que é necessário o reforço da presença nas redes sociais de todos os integrantes da base do governo.

A postagem do deputado do PL teve mais de 300 milhões de visualizações e fez Nikolas ultrapassar Lula no número de seguidores no Instagram.

Comando da Secom

Em meio às polêmicas geradas pela medida que acabou revogada, o governo oficializou a troca de comando da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom). Sidônio Palmeira assumiu a vaga de Paulo Pimenta, há dois anos no cargo, e deu início a outras mudanças na pasta.

É o caso da Secretaria de Estratégia e Redes da Secom. Nessa sexta-feira (17), foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a saída de Brunna Rosa Alfaia, nome ligado à primeira-dama Janja da Silva. Ela será substituída por Mariah Queiroz Costa Silva, que trabalhou com o prefeito de Recife, João Campos.

A troca de comando da comunicação aconteceu em um momento em que a esquerda e o governo são cobrados para demonstrar uma presença digital melhor. O próprio presidente admitiu que há falhas de comunicação no governo como um todo.

A Secom é responsável por formular e implementar a política de comunicação do governo federal. Isso inclui gerenciar a publicidade oficial, o relacionamento com a imprensa e a divulgação de programas e ações do Executivo.

Marqueteiro de Lula na campanha de 2022, Sidônio foi escolhido para tentar melhorar a comunicação do governo. Ainda em dezembro, o presidente que faria as “correções necessárias” na área.

Para Lula, o governo e o PT não estão organizados para utilizar a internet a fim de divulgar as ações realizadas nos últimos dois anos. A troca reflete a necessidade de ajustes na narrativa governamental, especialmente diante de críticas relacionadas à falta de conexão com a base social que elegeu o presidente.

O presidente entende que a aprovação na faixa de um terço, conforme institutos de pesquisa, está aquém dos resultados do governo, como a alta do Produto Interno Bruto (PIB) e baixa taxa de desemprego.

