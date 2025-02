Economia Pagamento com Pix por aproximação está começando esta semana

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

As instituições financeiras devem disponibilizar o Pix por aproximação aos seus clientes a partir da próxima sexta-feira (28). (Foto: Reprodução)

As instituições financeiras devem disponibilizar o Pix por aproximação aos seus clientes a partir da próxima sexta-feira (28), conforme regulação do Banco Central. Essa modalidade permite que os clientes paguem contas com o Pix apenas aproximando o celular da máquina do lojista, como é feito com cartões de crédito e débito.

Além disso, o Pix poderá ser incluído em carteiras digitais, como Apple Pay, Samsung Pay e Carteira do Google. Dessa forma, o cliente não precisa acessar o aplicativo do banco para fazer pagamentos.

As carteiras digitais precisam pedir autorização ao BC para intermediar o pagamento com o Pix por aproximação. Por enquanto, só o Google está autorizado.

Como vai funcionar

A ideia do Pix por aproximação é que seja uma forma de pagamento mais simples e rápida que o Pix por QR Code.

Hoje, com o QR Code, o comerciante gera um código e o cliente precisa entrar no aplicativo do banco, ir até a área de Pix, selecionar a opção de “QR Code”, ler o código e aceitar a transação.

Já com o Pix por aproximação, basta ir ao aplicativo do banco, selecionar a opção e aproximar o celular do aparelho. O processo pode variar um pouco de acordo com a instituição financeira.

Já para ativar o Pix em uma carteira digital, o cliente precisa vincular a conta bancária à carteira – como é feito com cartões de crédito, por exemplo.

As transações nesse modelo terão limite padronizado de R$ 500, mas o cliente poderá alterar o valor máximo por transação ou por dia.

Banco do Brasil

Em outra frente, o Banco do Brasil expandiu a todos os clientes pessoa física, nessa segunda-feira (24), o pagamento por Pix via aproximação. O método de pagamento, que passa a ser de oferta obrigatória pelas instituições financeiras no final deste mês, estava em teste em São Paulo e no Distrito Federal desde outubro do ano passado.

Podem utilizar o método de pagamento os clientes com dispositivos Android, que podem habilitá-lo a partir da área de configurações do aplicativo do banco. Para pagar, o cliente abre o aplicativo, seleciona a opção de Pix por aproximação e faz a autenticação, por senha ou biometria. Depois, aproxima o celular da maquininha.

Em pagamentos com valor de até R$ 200, não é necessário digitar a senha de transação. Segundo o BB, há camadas de segurança e mecanismos antifraude nas operações.

“Os pagamentos por aproximação se tornaram uma experiência paradigmática na indústria financeira”, diz em nota o diretor de Soluções em Meios de Pagamento e Serviços do BB, Pedro Bramont.

“Expandir o Pix por aproximação vai aproveitar a intimidade e a confiança que o cliente tem com o app do Banco do Brasil, que é reconhecido como simples, seguro e com excelente experiência.” (Portal de notícias G1 e Estadão Conteúdo)

