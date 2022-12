Somente nesta terça-feira, foram feitas 104,1 milhões de transferências via Pix para usuários finais. O volume coincidiu com a data limite para o pagamento da segunda parcela do 13º salário.

Foto: Divulgação