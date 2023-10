Economia Pix tem novo recorde e supera 160 milhões de transações em um dia

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em agosto, o sistema superou a marca de R$ 1,53 trilhão movimentados por mês. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Em agosto, o sistema superou a marca de R$ 1,53 trilhão movimentados por mês. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Pix, sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), bateu novo recorde na última sexta-feira (6). Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 160 milhões de transações em 24 horas.

Naquela data foram realizadas 163 milhões de transferências via Pix para usuários finais. A alta demanda não comprometeu o funcionamento do sistema. De acordo com o BC, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia.

O recorde anterior tinha sido registrado em 6 de setembro, com 152,7 milhões de transações num único dia. Criado em novembro de 2020, o Pix acumulava, no fim de agosto, 153,36 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Desse total, 140,65 milhões eram de pessoas físicas; e 12,71 milhões de pessoas jurídicas.

Em agosto, o sistema superou a marca de R$ 1,53 trilhão movimentados por mês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pix-tem-novo-recorde-e-supera-160-milhoes-de-transacoes-em-um-dia/

Pix tem novo recorde e supera 160 milhões de transações em um dia

2023-10-09