Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Retorno da família Bolsonaro ao Brasil, no entanto, não é garantia de pagamento já que as contas da sigla estão bloqueadas pela justiça Foto: Alan Santos/PR

Jair Bolsonaro não poderá contar com o salário que vai receber do PL, seu partido, até retornar dos Estados Unidos. O ex-presidente viajou para a Flórida dois dias antes do fim de seu mandato e está sem data para voltar. Aliados acreditam que ele permanecerá no país por três meses. Michelle Bolsonaro também não terá direito ao pagamento no período em que estiver fora com o marido.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a ser cobrado por membros da sigla sobre a condição de Bolsonaro e disse que o pagamento só será feito após o retorno do capitão. O montante acertado com o ex-presidente foi de R$ 39,2 mil mensais, valor equivalente ao teto constitucional do setor público.

O retorno da família Bolsonaro ao Brasil, no entanto, não é garantia de pagamento. O partido também depende de uma canetada do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, para que tenha recursos.

As contas da sigla estão bloqueadas desde que o PL apresentou uma ação pedindo a anulação de cerca de 300 mil votos apenas no segundo turno. Moraes atendeu a um pedido da legenda e liberou verbas para pagar a folha de pagamento do PL de dezembro, mas, como informou a coluna, o contracheque de Bolsonaro não está contabilizado.

