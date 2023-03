Notícias PL vê climão entre Bolsonaro e Michelle, deflagrado por escândalo das joias

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ex-primeira-dama parou de citar o nome do ex-presidente em qualquer conversa. (Foto: TV Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde que o escândalo das joias de diamantes envolvendo Michelle e Jair Bolsonaro veio à tona, a ex-primeira-dama tem modulado sua postura em relação ao marido. Parlamentares do PL dizem que há um “climão” entre o casal, apesar de Michelle ter recentemente recorrido às redes sociais para brincar com uma foto do marido.

Até a última semana, Michelle falava constantemente do ex-presidente durante suas conversas. Ela vinha defendendo que Bolsonaro ficasse mais tempo nos Estados Unidos até a “poeira baixar”. Após a tentativa de Bolsonaro de receber, de maneira ilegal, joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, porém, a ex-primeira-dama parou de citar o nome do ex-presidente em qualquer conversa.

Entre integrantes do PL, a avaliação é que a versão de Michelle de que só teria sabido das joias pela imprensa seria crível. Sobre Bolsonaro, no entanto, os deputados o veem mergulhando cada vez mais na crise.

O ex-presidente teria tentado reaver as joias oito vezes, sendo que uma dessas tentativas está registrada em vídeo, quando o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva apresenta um ofício assinado pelo tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, assistente direto de Bolsonaro, “autorizando” a retirada das joias, sem que ele tivesse qualquer autoridade para isso.

Além disso, Bolsonaro confirmou que recebeu um outro pacote com presentes do país árabe e que os pegou para si, mas nega que haja qualquer ilegalidade no ato.

Os presentes que Bolsonaro incorporou a ser acervo pessoal incluem uma caneta, um anel, um relógio, abotoaduras e um terço, avaliados em cerca de R$ 400 mil.

Na avaliação dos integrantes do PL, a confirmação de que ficou com os presentes complica a situação de Bolsonaro para além das possíveis consequências legais.

Isso porque aceitar itens tão luxuosos enterra a imagem de “homem do povo” que o ex-presidente tenta alimentar.

Inquérito

No início da semana, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso. Em outubro de 2021, o ex-assessor André Soeiro tentou, de forma ilegal, entrar no Brasil com as joias – avaliadas em R$ 16,5 milhões – sem declará-las à Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos (SP).

Auditores da Receita encontraram os itens na bagagem do então assessor durante inspeção. Em um primeiro momento, Soeiro afirmou que as joias seriam para o ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque.

Na sequência, mudou a versão e disse que os itens eram para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), uma vez que este havia sido representado pelo ex-ministro em viagem à Arábia Saudita.

Diante do impasse, Soeiro acionou Bento Albuquerque, que foi até o local da inspeção no aeroporto.

Auditores da Receita Federal explicaram ao ministro que as joias foram retidas porque não tinham sido declaradas. Os agentes disseram ainda que as caixas poderiam ser liberadas posteriormente, sem o pagamento de impostos, caso fossem declaradas como um presente para o Estado Brasileiro.

Depois que os auditores explicaram o procedimento legal para a liberação das joias, Bento Albuquerque comentou que nunca tinha recebido um presente “tão grande”. Na sequência, afirmou que as joias eram para Michelle Bolsonaro.

Soeiro e Albuquerque foram intimados a depor sobre o caso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/pl-ve-climao-entre-bolsonaro-e-michelle-deflagrado-por-escandalo-das-joias/

PL vê climão entre Bolsonaro e Michelle, deflagrado por escândalo das joias