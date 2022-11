Porto Alegre Placas de rua homenageiam ídolos da dupla Gre-Nal em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Prefeito Sebastião Melo participou de solenidade no entorno do Beira-Rio Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeito Sebastião Melo participou de solenidade no entorno do Beira-Rio. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre realizou a troca de placas em duas ruas próximas à Arena do Grêmio e ao Beira-Rio. No domingo (13), a ação ocorreu na rua Fernando Lúcio da Costa, no entorno do estádio do Inter, onde Fernandão (1978-2014), ídolo da torcida colorada, passou a ter uma placa nas cores vermelha e branca.

A viúva do ex-jogador, Fernanda Bizzotto, o prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, participaram da solenidade.

No dia 3 deste mês, a troca ocorreu na rua Airton Ferreira da Silva (1934-2012), no entorno da Arena do Grêmio. A placa passou a ter o nome de Airton Pavilhão, como o jogador é conhecido pela torcida tricolor.

As ações ocorreram em parceria com o Grupo Imobi, responsável pela instalação e manutenção das placas com os nomes das ruas em Porto Alegre.

