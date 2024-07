Mundo Planeta tem recorde de dia mais quente já registrado pela segunda vez consecutiva

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O valor foi 0,06°C mais quente do que no dia anterior. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil O valor foi 0,06°C mais quente do que no dia anterior. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O planeta registrou, no último domingo (21), o dia mais quente da história. Todavia, o recorde foi quebrado em cerca de 24 horas. A Terra sofreu com o segundo dia consecutivo de um calor recorde, segundo o monitor climático da União Europeia anunciou nesta quarta-feira (24).

Dados preliminares do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus (C3S) mostraram que a temperatura média global diária foi de 17,15 graus Celsius na segunda-feira (22), o dia mais quente já registrado desde 1940. O valor foi 0,06°C mais quente do que no dia anterior, 21 de julho, que também quebrou, por uma pequena margem, a temperatura mais alta de sempre estabelecida um ano antes.

Julho de 2024 marcou o 13º mês consecutivo mais quente desde o início dos registros, em comparação com os meses correspondentes dos anos anteriores. Cientistas do clima alertam que este ano deverá ser o ano mais quente da história, superando 2023, que atualmente detém o título.

Isso se deve em parte ao efeito do El Niño, fenômeno natural responsável por aquecer as águas do Oceano Pacífico e que aumenta o impacto das mudanças climáticas causadas pelo homem no aquecimento do planeta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/planeta-tem-recorde-de-dia-mais-quente-ja-registrado-pela-segunda-vez-consecutiva/

Planeta tem recorde de dia mais quente já registrado pela segunda vez consecutiva

2024-07-24