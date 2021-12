Mundo Plano de Joe Biden para conter avanço da covid nos Estados Unidos evita restrições duras

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Segundo Biden, as aulas não devem ser suspensas, nem será necessário decretar quarentenas. (Foto: Adam Schultz/The White House)

Com a proximidade do inverno no Hemisfério Norte e o aumento do número de casos da variante Ômicron do coronavírus em todo o mundo, o presidente dos EUA, Joe Biden, apresentou nesta quinta-feira (2) um plano para prevenir um novo surto de Covid-19 no país. As medidas incluem aumentar as doses de reforço para todos os adultos, vacinar crianças, expandir os testes diagnósticos gratuitos e introduzir protocolos de viagem mais rígidos, exigindo que os viajantes que cheguem aos EUA sejam submetidos a um teste de diagnóstico no dia anterior ao voo.

Desde o início da pandemia, o número total de casos de covid-19 no território americano chegou a 48,5 milhões, com 780 mil mortes. Em novembro foram 37 mil mortes. Cerca de 60% do total da população, ou 196 milhões de pessoas, foram totalmente vacinadas, considerado um patamar baixo para um país rico – no Brasil, por exemplo, 63% da população estão vacinados. O governo americano diz que outros 110 milhões podem receber reforços, e Biden pediu a estes que o façam.

Na manhã desta quinta-feira, o departamento de saúde pública de Minnesota informou que um adulto totalmente vacinado, que esteve recentemente em Nova York, está infectado com a nova variante. É o primeiro caso conhecido de transmissão de Ômicron em paciente que não tenha estado fora do país. Outro caso foi identificado à tarde. Trata-se, desta vez, de uma mulher que chegou recentemente da África. O primeiro caso da nova variante nos EUA foi identificado na Califórnia, na quarta-feira.

O plano de Biden prevê que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos e empresas farmacêuticas criem uma campanha de informação pública para encorajar os adultos americanos a tomarem doses de reforço. Já as farmácias entrarão em contato com os clientes por texto e e-mail e tomarão medidas para aumentar a disponibilidade da vacina.

Ainda segundo os planos de Biden, o governo deve lançar centenas de clínicas de vacinação familiar em todo o país, permitindo que pais, avós e filhos recebam as vacinas iniciais e doses de reforço. Os centros de saúde comunitários irão hospedar as clínicas ao longo de dezembro. Clínicas de saúde móveis também serão implantadas em todo o país, começando em Washington e Novo México, de acordo com o plano.

Além disso, funcionários do governo federal receberão licença remunerada para receber suas vacinas de reforço, disse Biden, instando os empregadores privados a fazerem o mesmo por seus trabalhadores.

A Casa Branca informou que todas as novas pílulas de tratamento para covid-19 aprovadas pelos EUA os reguladores seriam “equitativamente acessíveis a todos os americanos, independentemente de sua renda ou código postal”, acrescentando que está trabalhando para garantir 13 milhões de doses de antivirais.

Os centros de prevenção de doenças afirmam que todos os adultos vacinados devem receber uma dose de reforço devido à diminuição da proteção ao longo do tempo e ao surgimento do Ômicron.

Sem quarentena

Segundo Biden, as aulas não devem ser suspensas, nem será necessário decretar quarentenas. O governo exigirá que as seguradoras de saúde privadas reembolsem seus 150 milhões de clientes em 100% do custo dos testes covid-19 domiciliares, disseram funcionários do governo, e disponibilizem mais 50 milhões de testes gratuitamente em clínicas rurais e de saúde centros para os não segurados.

Os EUA também planejam exigir que os passageiros internacionais que entrem no país sejam testados para covid-19 em até um dia antes da partida. A exigência de máscara em aviões, trens e veículos de transporte público será estendida até 18 de março.

As companhias aéreas também terão que irão fornecer às agências de saúde pública nomes dos passageiros que estiveram recentemente em países da África onde foram identificados os primeiros casos de Ômicron, como a África do Sul.

O presidente garantiu que vai acelerar esforços para vacinar outros países em todo o mundo. Os esforços para expandir os testes e injeções ocorrem no momento em que o mundo enfrenta novas ameaças da variante Ômicron e os EUA enfrentam uma cultura antivacinação fortemente arraigada e politicamente alimentada. Os temores sobre a variante atingiram os mercados financeiros e criaram dúvidas sobre a velocidade da recuperação econômica global à medida que a pandemia avança.

Questão política

As medidas implementadas nesta quinta-feira podem ser expandidas ainda mais, disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki: “Estamos avaliando e revisando, trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana para avaliar, aprender mais sobre essa variante e avaliaremos se restrições adicionais precisam ser implementadas”, disse Psaki sobre viagens.

Exigir que as seguradoras paguem pelos testes foi algo que a administração “concordou que era implementável e possível de fazer agora e vamos continuar a desenvolver isso”, acrescentou Psaki.

Biden disse que a luta contra a covid-19 “não deve” ser uma questão de divisão política. “Eu sei que a covid-19 tem sido muito divisionista. Neste país, tornou-se uma questão política (…), o que é uma observação triste. Não deveria ser, mas tem sido”, disse ele no Instituto Nacional de Saúde, em Washington. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

