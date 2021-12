Mundo Alemanha impõe lockdown para quem não se vacinou contra a covid

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











País tenta conter uma disparada de infecções diárias pelo coronavírus que pode ser agravada pela descoberta da variante ômicron. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Alemanha decretou nesta quinta-feira (2) restrições às pessoas que não se vacinaram contra a covid-19, na tentativa de conter uma disparada de infecções diárias pelo coronavírus que pode ser agravada pela descoberta da variante ômicron.

Entre as novas medidas decretadas, estão:

– Restrição do número de pessoas que podem se encontrar em ambiente fechado;

– Fechamento de boates e discotecas;

– Lockdown para todos nos não vacinados.

O país ainda tem planos para tornar a vacina obrigatória.

A chanceler Angela Merkel e seu sucessor, Olaf Scholz, conversaram com os líderes dos 16 Estados alemães a restrição de acesso de pessoas que não se vacinaram a tudo que não sejam estabelecimentos essenciais, como mercados, farmácias e padarias.

Ansiosos para evitar lockdowns gerais que poderiam atrapalhar a recuperação frágil da maior economia da Europa, eles devem manter os estabelecimentos comerciais abertos para os quase 69% da população que estão totalmente vacinados, assim como aqueles que se recuperaram do coronavírus.

“A situação é muito séria, o número de infecções estabilizou-se em um patamar muito alto”, disse Merkel.

Virologistas atribuem a quarta onda, que pode sobrecarregar as unidades de tratamento intensivo e que nesta quinta-feira resultou em mais de 73 mil infecções novas e 388 mortes, à resistência de uma grande parcela da sociedade à vacinação. Eles também criticam políticos por agirem tarde demais.

A taxa de vacinação alemã de pouco menos de 70% se aproxima da média da União Europeia, mas é inferior a de países como Portugal e Irlanda.

Há sinais de que a curva começa a se estabilizar: a incidência de sete dias para 100 mil habitantes caiu pelo terceiro dia consecutivo e ficou em 439,2.

Essas restrições drásticas no acesso à vida social para os não vacinados foram descritas por vários líderes políticos como um “confinamento”.

Pessoas não vacinadas já estão sujeitas a restrições de acesso às vias públicas há várias semanas, mas as regras variam e não cobrem todas as regiões do país.

Para evitar multidões nas festividades de final de ano, o governo e as regiões também proibiram fogos de artifício, muito populares entre os alemães.

Clubes e boates terão que fechar se o marco dos 350 casos for ultrapassado, o que já aconteceu na maioria das regiões. O uso de máscaras voltou a ser obrigatório nas escolas do país.

Essas medidas buscam melhorar a situação nas próximas semanas, antes de uma votação sobre a obrigatoriedade das vacinas. A medida já foi adotada pela vizinha Áustria, onde poderá entrar em vigor em fevereiro, após a manifestação do Conselho de Ética e a votação do Parlamento. As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo