Porto Alegre Porto Alegre e cidades vizinhas podem registrar temperaturas abaixo de zero nesta semana

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

Aumento do frio é causado por ingresso de massa de ar polar procedente da Argentina. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Em meio a um início de semana marcado pelo frio intenso, as temperaturas devem cair ainda mais em Porto Alegre e Região Metropolitana nesta terça (1º) e quarta-feira (2), devido ao ingresso de uma massa de ar polar procedente da Argentina. As madrugadas podem ter mínimas de -1°C a 2°C, projeta a empresa Metsul Meteorologia.

“O frio não se limitará ao período noturno, ocorrendo o dia todo”, ressalta o site metsul.com. “Até a quarta, mesmo com sol e tempo aberto, as máximas não sobem muito.”

A Defesa Civil Municipal emitiu alerta preventivo que inclui o nível do Guaíba ainda oscilante e com tendência de elevação. Em áreas vulneráveis, especialmente nas regiões das Ilhas, Centro-Sul, Extremo Sul e ribeirinhas, mantém-se a condição de inundação. O prognóstico tem por base o monitoramento climático realizado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil da Capital (Cemadec), com suporte técnico da agência Catavento Meteorologia e Meio Ambiente.

“Diante do cenário, a Comissão Permanente de Atuação em Emergências [Copae, que reúne órgãos públicos e instituições parceiras[ já está mobilizada para garantir ações de resposta rápida, assistência à população e restabelecimento da normalidade nas áreas afetadas, se necessário”, acrescenta a prefeitura.

Orientações

A Defesa Civil orienta que a população adote medidas preventivas tanto em relação ao frio intenso, quanto ao risco de alagamentos. Durante os dias mais gelados, é importante redobrar a atenção com pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos, população em situação de rua e animais. A hidratação da pele com cremes específicos ajuda a evitar ressecamentos, e o uso de calçados impermeáveis contribui para proteger os pés da umidade e do frio.

Ambientes fechados devem ser mantidos aquecidos com ventilação adequada, para evitar riscos de incêndio. Manter-se em movimento também ajuda na regulação da temperatura corporal.

Em relação às inundações, a recomendação é evitar a circulação por áreas alagadas, especialmente em vias com água parada ou correnteza, e não tentar atravessar pontes ou passagens submersas. Caso haja risco de alagamento no imóvel, recomenda-se desligar o disjuntor de energia elétrica, para evitar choques. Se for possível, objetos de valor devem ser elevados para locais mais altos da casa, a fim de reduzir danos.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato por meio do telefone 199. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193, e os serviços da prefeitura estão disponíveis pelo 156. Todos são gratuitos.

(Marcello Campos)

