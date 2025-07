Esporte Policiais civis gaúchos conquistam cinco medalhas no maior evento esportivo das forças de segurança do mundo

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

Marcelo Vaz e Roberto Schulze, ambos integrantes da Polícia Civil do Estado, subiram ao pódio em três modalidades distintas. Foto: Divulgação Marcelo Vaz e Roberto Schulze, ambos integrantes da Polícia Civil do Estado, subiram ao pódio em três modalidades distintas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois policiais civis do Rio Grande do Sul conquistaram cinco medalhas no World Police and Fire Games 2025. A competição, considerada a segunda maior do mundo em número de atletas, reúne policiais, bombeiros e agentes de segurança de mais de 70 países e celebra não apenas o esporte, mas a integração internacional entre forças de segurança pública.

Os brasileiros voltam ao País com uma bagagem recheada de conquistas. Marcelo Vaz e Roberto Schulze, ambos integrantes da Polícia Civil do Estado, subiram ao pódio em três modalidades distintas e, juntos, somaram cinco medalhas — sendo três de ouro, uma de prata e uma de bronze em Birmingham, nos Estados Unidos.

No primeiro dia de disputas, Marcelo Vaz sagrou-se campeão mundial de judô, após uma série de lutas duríssimas. Roberto Schulze conquistou a medalha de prata na sua categoria.

Nos dias seguintes, os policiais gaúchos seguiram na competição enfrentando desafios no jiu-jitsu. Na modalidade com kimono, Marcelo conquistou a medalha de bronze, enquanto Roberto Schulze foi o grande campeão em sua categoria, garantindo mais uma medalha de ouro para o Brasil.

No último dia de competições, Marcelo encerrou sua participação com chave de ouro ao conquistar o título mundial na categoria No Gi (jiu-jitsu sem kimono), consolidando mais uma vez seu nome entre os melhores atletas das forças policiais do mundo.

“Representar nosso Estado e nosso país num evento desse porte é uma honra e uma responsabilidade. Competimos com atletas de altíssimo nível, muitos com apoio total de suas instituições. No nosso caso, cada conquista também é fruto de esforço pessoal, treino fora do expediente e, principalmente, muito amor pelo que fazemos”, destaca Marcelo Vaz.

Além do prestígio esportivo, os competidores reforçam a importância do investimento no preparo físico e emocional dos profissionais de segurança. “A prática esportiva fortalece o corpo, mas também a disciplina, o foco e o controle emocional. Ter policiais preparados é essencial para uma segurança pública mais eficiente e humana”, conclui.

A próxima edição dos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros será realizada em março de 2027, na Austrália, e os atletas gaúchos já se preparam com o objetivo de superar os resultados obtidos neste ano.

O World Police and Fire Games é uma competição de estilo olímpico com milhares de atletas representando mais de 8.500 socorristas de diferentes países do mundo. Isso inclui policiais, bombeiros e agentes penitenciários, de liberdade condicional, de proteção de fronteiras, de imigração e de alfândega.

Os Jogos são realizados a cada dois anos e normalmente contam com mais de 60 esportes na programação oficial. Os primeiros Jogos Mundiais de Polícia e Bombeiros foram realizados em 1985, em San Jose, Califórnia.

