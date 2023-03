Política Plano era sequestrar Sérgio Moro no dia do 2º turno das eleições, relata juíza

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em meio ao planejamento da ação contra Moro, os integrantes da quadrilha também levantaram informações sobre a família do ex-juiz. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 71 páginas, a juíza federal Gabriela Hardt, da 9ª Vara Federal de Curitiba, detalhou toda a investigação da Polícia Federal (PF) a partir do relato de uma testemunha protegida, ex-integrante do PCC, que revelou audacioso plano da facção para sequestrar o senador e ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil-PR).

Segundo a magistrada, foi cogitada ação contra o parlamentar na data do segundo turno das eleições, em 30 de outubro de 2022. Na última quarta-feira (22), a PF abriu a Operação Sequaz e prendeu 11 alvos.

Em meio ao planejamento da ação contra Moro, os integrantes da quadrilha também levantaram informações sobre a família do ex-juiz. Os dados eram anotados em um caderno espiral que foi apreendido.

A Polícia Federal pediu a prisão de 14 investigados. Gabriela mandou prender 11. Ela anotou que dentre os alvos há ‘integrantes do mais alto escalão do PCC’.

O principal alvo da Operação Sequaz chama-se Janeferson Aparecido Mariano, que usa os codinomes ‘Nefo’, ‘NF’ e ‘Dodge’. Ele é apontado pela PF como cabeça do núcleo do PCC encarregado da missão.

Segundo os investigadores, ‘Nefo’ era ‘responsável pela organização, financiamento, planejamento e execução do sequestro’ do ex-juiz. Ele é considerado uma liderança da ‘Restrita’, ala do PCC ‘responsável por matar ex-faccionados e também por cometer atos criminosos contra autoridades e agentes públicos’.

O braço-direito de ‘Nefo’ é Claudinei Gomes Carias, o ‘Nei’ ou ‘Carro’ ou ‘Carro sem moto leguas’. Segundo os investigadores, ele era responsável por ‘ações concretas na consecução do plano, com a realização de vigilância e levantamentos in loco sobre as atividades e endereço do senador’.

A PF indica ainda que ‘Nei’ cooptou outros investigados, entre eles uma mulher chamada Cintia, que ‘se mostrou a responsável pelo aluguel de uma chácara na região de Curitiba, que possivelmente seria usada como cativeiro’.

“Investimento”

Ao mandar prender os responsáveis pelo plano de sequestro de Moro, a juíza Gabriela Hardt destacou a ‘destinação de vultosos recursos financeiros e humanos’, indicando que os criminosos ‘prestavam contas’ sobre os valores dispendidos no planejamento da ação contra ‘Tóquio’.

A magistrada viu ‘grande investimento financeiro’ realizado pelo grupo. “Veja-se que em apenas uma prestação de contas analisada pela equipe policial foram descritos gastos que somaram mais de meio milhão de reais”, registrou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/plano-era-sequestrar-sergio-moro-no-dia-do-2o-turno-das-eleicoes-relata-juiza/

Plano era sequestrar Sérgio Moro no dia do 2º turno das eleições, relata juíza