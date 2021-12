Rio Grande do Sul Plano Estadual do Esporte e Lazer é sancionado pelo governador gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

O plano prevê metas e diretrizes para os próximos dez anos no segmento esportivo Foto: Giulian Serafim/PMPA O plano prevê metas e diretrizes para os próximos dez anos no segmento esportivo. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O governador Eduardo Leite sancionou o Plano Estadual do Esporte e Lazer. O projeto foi elaborado a partir de dez conferências regionais realizadas pela Secretaria do Esporte e Lazer, que tinham a finalidade de apurar as demandas do setor nas diversas regiões do RS.

O plano foi aprovado pela Assembleia Legislativa em novembro e prevê metas e diretrizes para os próximos dez anos no segmento esportivo. A sanção ocorreu na quarta-feira (08).

Entre os objetivos do projeto, estão planejar, criar e implementar programas e ações voltados à valorização, ao fortalecimento e à promoção do esporte no Estado; produzir, implementar e fomentar a política pública do esporte e lazer no RS; valorizar os profissionais que atuam nas áreas do esporte e lazer; garantir o acesso à prática e à cultura da educação física e do esporte nas escolas de educação básica, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens; incentivar a prática da atividade física e do esporte, de forma a promover hábitos saudáveis que contribuam para a saúde e a qualidade de vida dos jovens, adultos e idosos; e promover o esporte de rendimento desde a base até o alto rendimento.

Na saúde e lazer, as diretrizes do projeto estão fundamentadas em proporcionar à sociedade locais públicos que possam ser utilizados com segurança para a prática esportiva, implementando normas adequadas de acessibilidade e adaptação dos equipamentos. O eixo que discorre sobre o rendimento tem como uma das principais metas implementar mecanismos para fomentar projetos esportivos de formação de atletas.

