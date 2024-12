Economia Plantio da soja na safra 2024/25 está praticamente concluído nas principais regiões produtoras

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

A atenção dos produtores agora volta-se aos tratos culturais e à colheita. (Foto: Fernando Dias/Seapi)

A semeadura da safra 2024/25 de soja está praticamente concluída nos principais estados produtores. Apesar do atraso no início do plantio devido à seca prolongada no Centro-Oeste do país, produtores conseguiram acelerar o cultivo da oleaginosa com as chuvas que atingiram as principais regiões produtoras na segunda metade de outubro e ao longo do mês de novembro.

Em Mato Grosso, maior Estado produtor de soja, a semeadura atingiu 100% da área prevista para ser plantada no ciclo 2024/25 até sexta-feira (29), de acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). O avanço foi de 0,15 ponto percentual em relação à semana anterior. Há um ano, o índice de plantio estava em 99,57%.

A atenção no Estado agora volta-se para os tratos culturais e a colheita. O Imea estima que haverá pouco volume de soja disponível em janeiro, semelhante ao que houve na safra 2020/21, com a colheita ganhando ritmo em fevereiro de 2025. A produção está estimada em 44,04 milhões de toneladas. A comercialização está em 38,35%, na comparação com os 31,69% registrados há um ano com a safra 2023/24.

Paraná e RS

No Paraná, segundo maior Estado produtor na safra 2024/25, o plantio também já praticamente finalizado, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, com 99% da área total estimada de 5,77 milhões de hectares cultivados. No entanto, as condições das lavouras apresentaram uma piora devido à irregularidade climática em algumas regiões do Estado.

Na semana passada, a área considerada boa representava 99% do total. Na última semana, esse índice baixou para 92%. A piora foi mais intensa nas regiões de Londrina, Toledo, Cascavel e Umuarama. A produção esperada para o Estado é de 22,3 milhões de toneladas.

No Rio Grande do Sul, que ocupa a terceira posição entre os maiores produtores nacionais, a área plantada atinge 64% do total estimado para a safra 2024/25, de acordo com a Emater-RS. Na safra anterior, o índice de plantio estava em 46%, mas a média das cinco safras anteriores é de 70% de área plantada até o fim de novembro. A área de cultivo projetada para o Estado é de 6,81 milhões de hectares e a produção está estimada em 21,65 milhões de toneladas.

Os prognósticos para os próximos sete dias indicam chuvas mais intensas no centro e no norte do Rio Grande do Sul, com volumes superiores a 100 mm em áreas do extremo norte e noroeste do Estado. Na faixa central, os acumulados devem variar entre 50 e 100 mm. Já nas áreas entre o centro e o sul, os volumes serão menores, com acumulados entre 2 e 30 mm, nas regiões próximas à Lagoa dos Patos e ao litoral sul, e entre 10 e 50 mm nas regiões da Fronteira Oeste, Campanha e litoral norte.

Goiás e MS

Em Goiás, quarto maior produtor, o plantio da soja atingia 87% da área prevista para a temporada até 24 de novembro, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), avanço de 16 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. A produção no Estado deve superar 18,8 milhões de toneladas.

Em Mato Grosso do Sul, segundo informações do Projeto SIGA-MS, executado pela Aprosoja/MS, até 22 de novembro, a área plantada com soja alcançava 95,3% do estimado para o Estado. A região sul está com o plantio mais avançado, com média de 95,8%, enquanto a região centro está com 96% e a região norte com 92,1% de média. A área plantada até o momento é de aproximadamente 4,2 milhões de hectares.

Nas regiões sudoeste, oeste, nordeste, norte, centro, sudeste, as condições são majoritariamente boas, variando de 93,3% a 98,6%. As condições regulares nestas regiões variam entre 0,9% e 5,3%, e as condições ruins são de 1,4%. Já as regiões sul-fronteira e sul apresentam condições abaixo do potencial do resto do Estado. As informações são do Globo Rural.

