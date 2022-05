Economia Plataforma oferece treinamento para investidores iniciantes

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

O interesse pelo mercado financeiro vem crescendo significativamente no Brasil. Atraídas por influenciadores digitais do segmento e por uma infinidade de conteúdos online, as pessoas passaram a se preocupar com o seu dinheiro e a pensar em como investi-lo. No entanto, em meio a tantas informações, é normal sentir-se um pouco perdido. A boa notícia é que a corretora Binomo é confiável e foca bastante na formação de novos investidores.

A especialidade da Binomo são as negociações por tempo limitado, chamadas FTT. E como isso funciona na prática? O investidor escolhe um ativo, prevê, com base nos indicadores, se ele vai subir ou descer, estabelece um prazo e aguarda o resultado. A explicação do processo é simples, mas fazer previsões no mercado financeiro não é algo tão fácil.

Por isso, quem está dando os primeiros passos no segmento tem, na Binomo, uma ótima parceira para aprender mais sobre investimentos. A plataforma oferece treinamento gratuito para os iniciantes e disponibiliza uma conta demo, com U$ 1.000, para o cliente desenvolver suas habilidades e aprender a operar na prática, mas sem colocar seu patrimônio em risco.

A empresa conta com clientes de 133 países e realiza cerca de 30 milhões de negociações por semana. Outra vantagem da plataforma, que deixa os usuários bastante tranquilos, é o serviço de suporte 24 horas. Eventuais dúvidas e problemas podem ser comunicados pelo chat ao vivo, e serão imediatamente respondidos pelos atendentes.

Em maio de 2018, a Binomo tornou-se membro Categoria “A” da Comissão Financeira Internacional, o que demonstra a confiabilidade da empresa. Além disso, se o usuário for vítima de alguma fraude, ele estará protegido pelo fundo de compensação da comissão, que cobre até 20 mil libras esterlinas, o que daria, atualmente, cerca de R$ 124 mil.

Portanto, quem quiser começar a investir tem uma ótima oportunidade para dar passos firmes no segmento. O mercado financeiro viveu um verdadeiro boom no Brasil, nos últimos anos. No início de 2022, o País atingiu a marca de 5 milhões de investidores operando na Bolsa de Valores (B3). Para se ter uma ideia, no fim de 2016, esse número era de aproximadamente 560 mil.

Isso revela que os brasileiros decidiram cuidar melhor de seu dinheiro e, consequentemente, de seu futuro. Com tantos conteúdos sobre finanças disponíveis na internet, é preciso ter cuidado para saber separar aquilo que é bom daquilo que é perda de tempo.

Consolidada no mercado, a Binomo tem como uma de suas missões a formação de novos investidores. A plataforma desenvolve uma série de ações para qualificar o público interessado em entrar no segmento. Além do treinamento gratuito e da conta demo, no site da Binomo o usuário encontra diversas dicas e informações relevantes para operar.

Desde um glossário, para o cliente se familiarizar com os termos utilizados no mercado, até informações mais avançadas sobre estratégias de investimento. Assim, o investidor iniciante poderá caminhar com segurança e, pouco a pouco, desenvolver as suas habilidades. O mercado financeiro é bastante diversificado e não faltam opções para todos os perfis de investidores.

