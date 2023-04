Acontece Plaza São Rafael: hotel que faz parte da história de Porto Alegre completa 50 anos

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Inaugurado no dia 14 de abril de 1973, o empreendimento foi o primeiro hotel cinco estrelas de Porto Alegre. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Se tem um hotel que é a memória viva de Porto Alegre, sem dúvidas é o Plaza São Rafael. O hotel mais famoso da cidade completa 50 anos neste dia 14 de abril. De 1973 para cá é possível unir uma quantidade enorme de histórias, que trazem e remetem a certeza de que muitos momentos importantes e decisões públicas, privadas e sociais aconteceram no espaço. As acomodações, os corredores, os restaurantes, bares e os auditórios do Plaza guardam boa parte da trajetória da capital dos gaúchos nas últimas cinco décadas.

A primeira equipe de funcionários que começou a operar no Plaza Hotel reunia em torno de cem pessoas. Localizado no Centro da cidade, na Avenida Alberto Bins, 514, o hotel logo ganhou fama, sendo prestigiado por políticos, pessoas da sociedade, artistas, famosos e hóspedes oriundos do mundo inteiro. Se tornou um dos alicerces de Porto Alegre e referência internacional, sinônimo de elegância, luxo e arte.

O Plaza São Rafael ganhou esse nome em função da nomenclatura da rua. Antes de se chamar Alberto Bins, o logradouro era São Rafael. E com nome de santo, o hotel cresceu sob o olhar atento e a verve empreendedora da família Schmidt. Década após década, a Rede Plaza Hotéis conquistou ainda mais espaço e se espalhou para diversos estados brasileiros.

O atual gestor, o empresário Oscar Henrique Stein Schmidt, representa a quarta geração da família responsável pela fundação e gestão da Rede Plaza de Hotéis, Resorts & Spas. Junto com o grupo, promete seguir respeitando a tradição e investindo em inovações. Em 2023, uma série de atividades marcará os 50 anos do hotel em Porto Alegre, que, igualmente, devem entrar para a memória afetiva da capital dos gaúchos.

Troféu Câmara Municipal

Na última terça-feira (11), o Plaza São Rafael Hotel recebeu o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, por proposição do vereador Pablo Melo (MDB). Na ocasião, Schmidt ressaltou que o Plaza São Rafael foi o primeiro hotel cinco estrelas da capital, relembrando a trajetória do estabelecimento e destacando “o mosaico de eventos pessoais e o fluxo de histórias que circularam no hotel nesses 50 anos”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/plaza-sao-rafael-hotel-porto-alegre-50-anos/

Plaza São Rafael: hotel que faz parte da história de Porto Alegre completa 50 anos

2023-04-13