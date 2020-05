Política Plenário da Câmara dos Deputados aprova em primeiro turno alterações na PEC do “orçamento de guerra”

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Deputados vão analisar destaques que podem modificar pontos da proposta. Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados Deputados vão analisar destaques que podem modificar pontos da proposta. (Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados) Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, nesta segunda-feira (4) o substitutivo do Senado para a chamada PEC do “orçamento de guerra” (Proposta de Emenda à Constituição 10/20), segundo parecer do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

Ele recomendou a aprovação integral do texto, exceto quanto à parte que condiciona o recebimento de benefícios creditícios, financeiros e tributários, direta ou indiretamente, ao compromisso das empresas de manutenção de empregos.

Motta também recomendou a rejeição da lista de títulos privados que o BC (Banco Central) poderá comprar segundo autorização dada pela PEC, deixando assim a aquisição a critério do próprio BC.

O relatório retira do texto, assim, as debêntures não conversíveis em ações; as cédulas de crédito imobiliário; os certificados de recebíveis imobiliários; os certificados de recebíveis do agronegócio; as notas comerciais; e as cédulas de crédito bancário.

A PEC do Orçamento de guerra permite a separação dos gastos realizados para o combate ao coronavírus do OGU (Orçamento Geral da União), com processos mais rápidos para compras, obras e contratações de pessoal temporário e serviços.

Destaques

Os deputados precisam analisar agora os destaques apresentados pelos partidos ao texto. Esses destaques pretendem retirar trechos do texto aprovado ou restituir a ele trechos rejeitados pelo relator.

