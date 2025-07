Política Supremo tem 2 votos para confirmar decisão de Alexandre de Moraes sobre Bolsonaro

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

A Primeira Turma é formada por Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes (relator) e Flávio Dino. Foto: Fabio Pozzebon/ABr A Primeira Turma é formada por Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes (relator) e Flávio Dino. (Foto: Fabio Pozzebon/ABr) Foto: Fabio Pozzebon/ABr

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, nesta sexta-feira (18), a decisão do ministro Alexandre de Moraes que impôs medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O julgamento ocorre na página eletrônica do Supremo Tribunal Federal. A deliberação começou ao meio-dia desta sexta-feira (18) e termina na segunda-feira (21).

Moraes, autor da decisão, foi o primeiro a se manifestar. Ele foi seguido pelo ministro Flávio Dino, que também referendou as medidas contra o ex-presidente.

Na decisão, Moraes — que é relator do caso — pediu a Zanin a convocação do plenário virtual da Primeira Turma para que as determinações sejam analisadas pelos demais ministros do colegiado.

Com isso, o ministro Cristiano Zanin, que é presidente da Turma, convocou uma sessão extraordinária.

Medidas cautelares

A decisão de Moraes determina que Bolsonaro deverá cumprir o recolhimento domiciliar entre 19h e 6h, de segunda a sexta-feira, e em tempo integral aos finais de semana e feriados.

O ex-presidente será monitorado por tornozeleira eletrônica e não poderá manter contato com embaixadores, autoridades estrangeiras e nem se aproximar de sedes de embaixadas e consulados.

As medidas foram pedidas pela Polícia Federal e tiveram parecer favorável da PGR (Procuradoria-Geral da República).

O que diz Bolsonaro

Por nota, a defesa do ex-presidente afirmou que “recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário.”

