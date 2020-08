O Poa Drive-in Show apresenta no sábado (8), os espetáculos Orquestra de Brinquedos às 16h e Tributo a Tim Maia às 20h. O evento ocorre no Estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), na avenida Padre Cacique, 1365, Praia de Belas até o dia 20 de setembro. Os ingressos estão à venda pelo site www.poadriveinshow.com.br.

Espetáculos

A Orquestra de Brinquedos, um dos espetáculos musicais mais lúdicos do teatro infantil gaúcho, estará no dia 8 de agosto no Poa Drive-in Show. O grupo apresenta um espetáculo de teatro musical inteiramente realizado com instrumentos de brinquedo em divertidos e criativos arranjos. Além dos instrumentos, os próprios artistas transformam-se em brinquedos. Fazem parte do espetáculo cantigas de roda como “Marcha Soldado” e “Alecrim”, canções folclóricas brasileiras como “Pezinho”, obras de compositores consagrados como “O Trenzinho do Caipira” de Villa-Lobos, e a “Nona Sinfonia” de Beethoven, além de pérolas da música pop como “Yellow Submarine” dos Beatles.

A banda Tributo a Tim Maia retorna ao Poa Drive-in Show para se apresentar na noite do sábado, dia 8 de agosto. É pioneira a homenagear um dos maiores cantores do Brasil. Seu primeiro show ocorreu um mês após o falecimento de Tim Maia, abril de 1998. A banda é formada por importantes nomes do pop brasileiro e tem como vocalista Tonho Crocco, um dos mais criativo e respeitado músico do Brasil. O Tributo a Tim Maia já se apresentou em diversas cidades brasileiras, realizou duas turnês nos EUA e uma na Europa. Segundo Nelson Motta, a banda faz o melhor trabalho de Tributo no Brasil.

Estrutura

Na chegada dos carros ao local do evento, é medido a temperatura de cada ocupante dos veículos. Um monitor informa as principais normas e direciona o carro para o local indicado. No Poa Drive-in Show não é permitido sair dos veículos. Para ir ao banheiro, é necessário ligar o pisca alerta e aguardar a chegada de um monitor, que leva apenas 1 ou 2 minutos. O monitor, devidamente equipado com macacão contra perigo biológico e EPIs de segurança, acompanha até o banheiro e de volta ao veículo. A cada uso, os banheiros são desinfectados.

O sistema de alimentação delivery disponibilizado pelo Poa Drive-in Show é também muito prático e seguro. Ao acessar o local do evento, todos os veículos recebem uma identificação fixada pelo lado de fora do para-brisa. Nela consta o número do veículo e também um QRCode; através dele é possível acessar o cardápio no aplicativo e realizar a compra. Os pedidos são rapidamente entregues diretamente no carro por um dos monitores do evento. Juntamente com o lanche, o público também recebe uma sacola para descarte do lixo.

O palco conta com 400 metros quadrados para garantir o distanciamento necessário entre equipes. Telões de Led transmitem a imagem dos artistas no palco. O áudio é sintonizado em cada veículo através de uma frequência de rádio FM. Os camarins e palco são higienizados antes e após os espetáculos.

Totens de álcool gel 70% estão distribuídos por todo o perímetro do evento. Uso de máscara é obrigatório. Equipe da brigada militar, ambulância e equipe de segurança privada ficam presentes durante todo o evento garantido a segurança do público e sobretudo, que o respeito aos protocolos de segurança e higiene sejam seguidos.

Além de uma opção segura de entretenimento para a população que vem sofrendo com o isolamento social necessário para o enfrentamento à pandemia, o Poa Drive-in Show tem como objetivo fomentar o mercado artístico e cultural, visto a notória recessão e impacto econômico que o segmento vem sofrendo.

O Poa Drive-In Show é uma realização das empresas Impacto Vento Norte e Best Entretenimento em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre e conta com o patrocínio do Trilegal, Harman JBL e Urban.

Próximas datas

8 de agosto, sábado

16h – Orquestra de Brinquedos

20 h – Tributo a Tim Maia

Ingressos

Os ingressos são válidos por veículo. Disponíveis à venda no site www.poadriveinshow.com.br. Não há comercialização de ingressos no local. Capacidade de público 200 veículos por sessão.

Setor Comum

R$ 200,00

Setor Comum: Meia-Entrada

R$ 100,00

Setor Comum: Ingresso Solidário

R$ 100,00*

*Com o intuito de arrecadar alimentos para o setor cultural e artístico, o evento estará viabilizando o ingresso solidário mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível a ser entregue no acesso ao evento.

Setor Premium

R$ 300,00

Setor Premium: Meia-Entrada

R$ 150,00

Setor Premium: Ingresso Solidário

R$ 150,00*

*Com o intuito de arrecadar alimentos para o setor cultural e artístico, o evento estará viabilizando o ingresso solidário mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível a ser entregue no acesso ao evento.