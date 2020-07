Dicas de O Sul POA Drive-in Show tem como atração o cantor Maurício Manieri

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Manieri está em turnê pelo País com o show de lançamento do DVD Classics Foto: Divulgação

O cantor Maurício Manieri se apresenta na segunda edição do POA Drive-in Show, que ocorre neste sábado (04), às 20h, no estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), na avenida Padre Cacique, 1.365, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.

Manieri está em turnê pelo País com o show de lançamento do DVD Classics. “Classics é a coroação de um trabalho que há anos desenvolvo, é a tradução do que gosto de cantar. Empresto minha interpretação para grandes músicas que marcaram minha vida e carreira”, disse Manieri.

No repertório, estão sucessos consagrados da carreira do artista, como “Minha Menina”, “Bem- Querer”, “Se Quer Saber”, além de clássicos do universo pop e romântico nacional e internacional.

Os ingressos estão à venda no site www.poadriveinshow.com.br.

