Cláudio Humberto Pochmann gera temor de manipulação no IBGE

Por Cláudio Humberto | 28 de julho de 2023

É vista com desconfiança até no governo a escolha do petista “religioso” Marcio Pochmann para presidir o IBGE, que apura indicadores sensíveis da economia, como o índice de inflação IPCA, PIB, pesquisas sociais, emprego/desemprego etc. A oposição teme manipulação de números por razões ideológicas. A falta de dados confiáveis afasta investidores como ocorreu na Argentina de Cristina Kirchner, musa de Lula: incapaz de derrubar a inflação e reduzir a dívida, “aparelhou” o Indec, o IBGE de lá, e passou a manipular e fraudar indicadores econômicos. Foi desastroso.

Crime e castigo

O governo Kirchner foi acusado de fraudar o desempenho da inflação, por exemplo. Ajudou a destruir a economia e a reputação do Indec.

Triunfo do grotesco

Enquanto institutos independentes davam 19,6% de inflação, o Indec de Kirchner apontava “8,7%”. Desandou: hoje, a inflação é de 100% ao mês.

Risco de calote

Porchmann, o obtuso, atacou o Pix, imitado até nos EUA, porque foi obra do governo anterior. Sua mente confusa vê “passo na via neocolonial”.

Sem perigo de dar certo

O “desenvolvimentista” Porchmann é adepto da maluquice, da qual Lula foi contaminado, de que o governo deve ter licença para gastar, gastar…

SP: Vereadores torram R$895 mil com carrões

Aproxima-se de R$1 milhão o gasto dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo com gasolina e aluguel de carrões que levam suas excelências para baixo e para cima. O custo entre janeiro e maio, último mês disponibilizado pela transparência, é de R$895.859,33; tudo bancado pelo pagador de impostos, claro. Pela média, isso deve bater a marca milionária assim que atualizado todo o primeiro semestre do ano

Piada pronta

Marlon Luz (MDB), conhecido como Marlon do Uber, foi quem mais gastou com gasolina: R$11,8 mil. É seguido por Isac Félix (PL) R$9,7 mil.

Carro 1.0

Milton Ferreira (Podemos) foi quem mais economizou abastecendo por conta da Viúva: R$550.

Por nossa conta

A lista dos maiores gastadores com aluguel de carros é longa: são 11 vereadores que já torraram, cada, R$18,2 mil nessa regalia.

Tá feia a coisa

Em 2021, a entrada de investimentos estrangeiros na bolsa do Brasil foi de R$41,5 bilhões, com novo recorde em 2022: R$119,8 bilhões. Mas, em 2023, empacou em R$17 bilhões. Dados foram citados por Henrique Bredda, do fundo Alaska, um dos mais admirados gestores do mercado.

Cumpriu ordem

Cabem nos dedos de uma mão os que acreditam na versão de Paulo Pimenta (Secom) de que foi “sem querer” ou “descuido” atropelar Simone Tebet (Planejamento) e anunciar o novo presidente do IBGE.

Queda de empregos

Fora gerados 157,19 mil empregos formais em junho, segundo o Caged. É um desempenho 45% menor que o registrado em junho de 2022, mas a Agência Brasil, do governo, omitiu esse detalhe ao divulgar a notícia.

Me inclua fora dessa

Tem sido anunciado com pompa nas redes lulistas o “primeiro encontro do governo Lula com o Brasil do agronegócio, indústria e comércio”. Mas Lula não vai participar, quem vai é o vice Geraldo Alckmin.

Foguete Tesla

A Tesla, de Elon Musk, é mesmo a maior dos EUA, mercado automotivo mais competitivo do mundo. A fabricante de veículos elétricos já vale US$566 bilhões, seguida da japonesa Toyota (US$552 bilhões). A Ford está apenas em 10º lugar, atrás de marcas alemãs, coreanas etc.

Cobrança à vista

Parlamentares do União Brasil, em recesso este mês, continuam surpresos com a influência da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, no governo Lula. Haverá cobranças, mas só depois das férias.

Sem poder

O Business Insider ironizou a visita de Dilma Rousseff, presidente do banco dos Brics, a Vladimir Putin: “nem o NDB, banco que (a Rússia) ajudou a fundar, quer iniciar novos projetos no país”.

Prestígio do capitão

Faltou vaga no salão da Câmara Municipal de São Paulo para a filiação de Fernando Holiday ao PL, em razão da presença de Jair Bolsonaro. Holiday, hoje vereador, deve disputar a Câmara dos Deputados em 2026.

Pensando bem…

…a ministra do Planejamento não conseguiu nem planejar sua relevância no governo.

PODER SEM PUDOR

Deus protege bebum

Em 1996, por sugestão da deputada mineira Sandra Starling (PT), o partido causou polêmica ao sapecar em sua página, na internet, a frase de um fundador, sociólogo Francisco Weffort, que depois seria nomeado ministro da Cultura de FHC: “Deus protege os bêbados, as crianças e o PT”. A nos depois, a frase era usada para explicar a estabilidade de Lula, apesar do escândalo de corrupção do Mensalão, e a pizza preparada para petistas como Professor Luizinho, um dos muitos petistas envolvidos.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

2023-07-28