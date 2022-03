Política Podemos desfilia Arthur do Val após falas sexistas contra mulheres ucranianas

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Arthur do Val estava filiado ao partido há cerca de 30 dias e teve abertura de processo disciplinar aberto contra ele oficialmente nesta segunda-feira Foto: Alesp/Reprodução) Arthur do Val estava filiado ao partido há cerca de 30 dias e teve abertura de processo disciplinar aberto contra ele oficialmente nesta segunda-feira. (Foto: Alesp/Reprodução) Foto: Alesp/Reprodução)

O diretório nacional do Podemos acatou nesta terça-feira (08) o pedido de desfiliação do deputado Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, após abertura de processo disciplinar contra ele no Conselho de Ética da legenda.

Ele estava filiado ao partido há cerca de 30 dias, segundo a legenda. “No dia da mulher (08 de março), Podemos recebe e acata desfiliação do deputado estadual Arthur do Val (SP), diante da abertura do processo disciplinar que poderia resultar em expulsão do parlamentar. Ele estava filiado ao partido há cerca de 30 dias”, declarou a direção nacional do partido.

No início da tarde, Arthur do Val também havia anunciado a saída dele do MBL (Movimento Brasil Livre), devido à grande repercussão negativa dos áudios vazados. O deputado estadual disse também, em vídeo divulgado em suas redes sociais, acreditar que perderá seu mandato no que considera “tempo recorde”.

“Vou ser cassado em três dias. Vai ser o recorde de tempo (…) Vou ser cassado em três dias porque meu áudio vazou”, afirma. O tempo, porém, não condiz com a realidade. Pelo regimento da Casa, processos de pedidos de cassação tramitam por 30 dias no Conselho de Ética, com prazos para duas defesas e, uma vez aprovada a penalidade máxima, decisão ainda precisa passar por votação no plenário.

Na gravação, ele também considera que tal punição não seja justa. “É proporcional a punição que eu estou tendo? É justo, eu mereço ser cassado? Eu acho que não.” Durante os cerca de 12 minutos da gravação, ele confirma também confira e justifica o que já havia revelado, que irá se afastar do Movimento Brasil Livre.

Em áudios que circularam pelas redes sociais na última sexta-feira (04) , Arthur do Val dá declarações machistas e misóginas. Em uma delas, afirma que as mulheres ucranianas são “fáceis, porque são pobres”. As mensagens foram enviadas para integrantes do Movimento Brasil Livre.

