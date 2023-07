Colunistas Poder compartilhado?

Por Leandro Mazzini | 31 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Quando voltar do recesso nesta semana, o Congresso Nacional vai continuar com o clima de Assembleia Constituinte. Um grupo de deputados quer pautar a emenda constitucional que muda o sistema de Governo para o Semipresidencialismo. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), avisou ao ex-presidente Michel Temer – um cacique entusiasta da mudança – que vai desarquivar a emenda do ex-deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) que propõe a alteração e a do deputado Luiz Carlos Hauly (Pode -PR), que também pediu para desarquivar sua proposta que implanta o que ele chama e Presidencialismo Participativo. O tema só não ganhou destaque porque antes de dezembro o Congresso ainda precisa aprovar a Reforma Tributária.

Brasília-Caracas

Comerciante brasileiro com atuação no Distrito Federal, Amir Nasr decidiu apostar na economia da Venezuela e se transformou num dos maiores fornecedores de produtos alimentícios, de limpeza e higiene para o país. Venezuelanos sofrem com desabastecimento de produtos por causa do bloqueio imposto pelos Estados Unidos.

Passou perto

Adivinha quem fez planos para se candidatar a senador em eventual eleição suplementar caso Sergio Moro (União-PR) seja cassado como senador? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez planos sob sigilo até dos mais próximos, antes de ficar inelegível no TSE. Confidenciou a poucos amigos. Nem o PL sabia.

Ufanismo

O ex-deputado e ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo (PDT) pretende lançar em outubro livro sobre a Amazônia, por onde viajou por quatro meses. O enfoque terá cores nacionalistas em defesa da exploração econômica do bioma e com forte crítica à tese do movimento ambientalista mundial que defende enquadrar a gestão da maior floresta tropical do Planeta ao conceito de patrimônio da humanidade.

Vento$

Graças aos ventos e investimentos em usinas eólicas, desde abril de 2021 a região Nordeste aumenta o volume de energia vendido para o Sudeste e Centro Oeste. De janeiro a junho os cata-ventos do continente e off shore da costa do Nordeste exportaram entre 2 mil e 3 mil MW mensais. Só no mês passado foram mais de 4 mil MW, em média.

Refúgio

O casal presidencial procura reduto para férias que não seja a base de Aratu (BA), tradicionalmente escolhida por Lula nas outras duas gestões para seus passeios. Não faltam sugestões de amigos e puxa-sacos para Lula da Silva e Janja comprarem casa de praia na Bahia.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/poder-compartilhado/

Poder compartilhado?

2023-07-31