Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Empresa de leilões responsável pela venda estimou que a amostra valeria entre entre R$ 3,7 milhões e R$ 5,5 milhões. (Foto: Nasa)

A maioria das pessoas quer se livrar da sujeira, mas essa amostra especial de poeira lunar está fora deste mundo. Partículas de poeira lunar coletadas por Neil Armstrong em 1969 durante a missão Apollo 11 vão a leilão no dia 13 de abril na galeria Bonhams, em Nova York.

A Bonhams, empresa de leilões responsável pela venda, estimou que a amostra valeria entre US$ 800.000 e US$ 1,2 milhão (entre R$ 3,7 milhões e R$ 5,5 milhões).

É a única amostra conhecida de poeira lunar da Apollo 11 que pode ser vendida legalmente, tornando difícil para a casa de leilões estimar seu valor, de acordo com o especialista da Bonhams Adam Stackhouse.

Para determinar a faixa de preço, a Stackhouse analisou as outras poucas amostras de poeira lunar que foram vendidas, bem como o significado do evento histórico do qual se originou.

“Acho que essa estimativa dá um senso de importância”, disse ele, “mas é realmente difícil dizer onde será vendida”.

O leilão deve acontecer em meados de abril, mas as pessoas já estão manifestando interesse, de acordo com a Stackhouse.

Um passado polêmico

Esta relíquia da Apollo 11 em particular criou algum rancor entre seu proprietário e a Nasa. Armstrong trouxe a bolsa de poeira lunar de volta à Terra, mas a Nasa perdeu a bolsa após um empréstimo a um museu. Ela se tornou parte da propriedade apreendida quando o diretor de um museu espacial foi condenado por fraude e roubo.

Acabou sendo leiloada pelo US Marshalls Service para a residente de Illinois Nancy Lee Carlson em 2015 por US$ 995. Ela enviou a bolsa para a Nasa para ajudar a identificar de onde veio, disse a Stackhouse. Assim que a Nasa percebeu o significado da bolsa, a agência espacial se recusou a devolvê-la a Carlson, disse ele.

Carlson processou a Nasa e ganhou, forçando os funcionários da agência a devolver a bolsa. A leiloeira Sotheby’s vendeu a bolsa separadamente por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8 milhões) em 2017.

Carlson agora quer vender cinco peças de metal com poeira lunar em cima que ainda estão em um contêiner da Nasa, disse a Stackhouse. A empresa de leilões testou independentemente o material para confirmar que realmente veio da lua.

Bonhams está vendendo o pedaço da história espacial em nome de Carlson, mas ela não compartilhou com a Stackhouse por que estava interessada em oferecê-lo para leilão.

Outros itens à venda

Se você não tiver US$ 1 milhão por aí, a casa de leilões estará vendendo outras recordações espaciais – embora ainda caras. Um dos itens é um fragmento do Sputnik I, o primeiro satélite artificial que a União Soviética lançou na órbita da Terra em 1957. Está avaliado em US$ 80.000 a US$ 120.000 (entre R$ 372 mil e R$ 559 mil)

A Bonhams também estará vendendo um mapa da lua assinado por 15 astronautas da Apollo, incluindo Armstrong e Buzz Aldrin. O valor é de US$ 20.000 a US$ 30.000 (entre R$ 93 mil e R$ 139 mil).

