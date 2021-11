Brasil Polícia aguarda laudo para concluir causas das mortes em queda de avião que vitimou Marília Mendonça; legista falou de politraumatismo

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

Investigações continuam e a previsão é de que o inquérito seja concluído em 30 dias. (Foto: Reprodução de TV)

A Polícia Civil (PC) informou, na manhã deste domingo (7), que as amostras do material genético das vítimas envolvidas no acidente aéreo que matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas chegaram no Instituto Médico Legal, em Belo Horizonte, para realização de exames de alcoolemia e de toxicologia em equipamentos de última geração.

Em entrevista coletiva no IML, neste domingo, os peritos disseram que todos os trabalhos periciais e de investigação começaram no local do fato, mas que alguns exames complementares são necessários para conclusão dos relatórios periciais.

Os especialistas falaram que fluidos, sangue, urina, órgão, vísceras e tecidos, por exemplo, serão analisados e que o resultado deve sair entre dez e 15 dias.

Oitiva

Na tarde de sábado (6), a PC comunicou que a perícia no local do acidente havia sido concluída e que os próximos passos envolviam a escuta de testemunhas que acompanharam os momentos que precederam a queda.

Em entrevista coletiva, o legista responsável alegou que as vítimas haviam sofrido politraumatismo, mas a PC aguarda a finalização dos laudos para concluir a causa das mortes. A previsão é de que o inquérito seja concluído em 30 dias.

