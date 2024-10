Rio Grande do Sul Polícia apreende 164 quilos de maconha em Sapiranga

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Um homem foi preso em flagrante e 164 quilos de maconha apreendidos Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil realizou uma ação em combate ao tráfico de drogas, por meio da 3ªDIN/Denarc, na noite de domingo (06), na cidade de Sapiranga. Um homem foi preso em flagrante e 164 quilos de maconha apreendidos. Durante acompanhamento dos policiais a um veículo, um suspeito saiu de sua residência, para outro local, ambos em Sapiranga.

No interior do automóvel foi localizado uma porção de maconha. Diante da situação de flagrância associado ao monitoramento realizado, os policiais civis ingressaram no primeiro imóvel. No quarto do flagrado foi localizado um caderno contendo anotações e uma balança de precisão.

Em sequência, a equipe de policiais dirigiu-se ao segundo endereço. Foi localizada uma grande quantidade de maconha, que somado a toda a ação da especializada, restaram apreendidos 164 quilos de maconha.

O delegado Joel Wagner destaca que a ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar as ações e investigações contra o tráfico de entorpecentes e as organizações.

