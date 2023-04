Polícia Polícia apreende arsenal de facção criminosa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Entre as armas apreendidas pela Polícia Civil, estão fuzis, pistolas e espingardas Foto: Polícia Civil/Divulgação Entre as armas apreendidas pela Polícia Civil, estão fuzis, pistolas e espingardas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil apreendeu, na Zona Norte de Porto Alegre, um arsenal que pertencia a uma facção criminosa. Dois bandidos foram presos durante a Operação Focilis, realizada na tarde de terça-feira (25).

O balanço da ação foi apresentado em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (26). As investigações iniciaram há três meses, após a informação de que um homem era responsável por armazenar armas para uma facção criminosa com base no Vale do Sinos, que utilizava o armamento para cometer atentados contra rivais e para crimes patrimoniais. Também foi constatado que o criminoso vendia drogas em bairros nobres da Capital.

Durante a operação policial, agentes abordaram o traficante enquanto ele fazia a entrega de drogas no Centro de Porto Alegre, acompanhado de um comparsa. Com a dupla, que estava em um veículo, foram apreendidas drogas e dinheiro.

Na sequência, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois imóveis, onde os policiais encontraram 5 quilos de maconha do tipo camarão, um quilo de cocaína pura, um fuzil 556, uma espingarda, um revólver e quatro pistolas, além de coletes balísticos. Uma das pistolas havia sido furtada de um policial civil em Capão da Canoa, no Litoral Norte, no fim do ano passado.

Os policiais civis ainda foram a um terceiro imóvel, onde localizaram mais quatro pistolas, dezenas de munições, carregadores, um fuzil e uma espingarda automática de origem turca.

As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar criminalmente os demais integrantes da facção criminosa.

