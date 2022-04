Polícia Polícia apreende drogas que seriam entregues em frente a uma escola em Dom Pedrito

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Todos foram conduzidos à delegacia. O carro, as drogas e o restante do material foram apreendidos. Foto: PRF/Divulgação Todos foram conduzidos à delegacia. O carro, as drogas e o restante do material foram apreendidos. (Foto: PRF/Diuvulgação) Foto: PRF/Divulgação

Em uma ação que iniciou em Bagé, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil prenderam, nesta terça-feira (5), um traficante com 11 quilos de maconha e crack em um carro. O homem que iria receber as drogas foi preso em Dom Pedrito.

Durante fiscalização voltada para o combate à criminalidade, policiais rodoviários federais abordaram um veículo com placas de Pelotas que transitava pela BR-293. No carro havia três ocupantes, sendo dois adolescentes, um de 14 anos e uma de 15, e o motorista, de 26, todos naturais de Pelotas.

No porta-malas do veículo foram localizados 10 quilos de maconha e um quilo de crack. Os ocupantes informaram que levariam as drogas para Dom Pedrito.

Com o apoio da Polícia Civil, o homem que receberia as drogas foi identificado e preso em uma casa localizada em frente a uma escola em Dom Pedrito. Ele é um pedritense de 21 anos, com diversos antecedentes criminais por tráfico de drogas, e estava com porções de crack prontas para venda, balança de precisão e dinheiro.

Todos foram conduzidos à delegacia. O carro, as drogas e o restante do material foram apreendidos.

