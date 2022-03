Polícia Polícia apreende mais de 440 pinos de cocaína na Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

Houve ainda recolhimento de armas e munições Foto: BM/Divulgação Houve ainda recolhimento de armas e munições. (Foto: BM / Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A BM (Brigada Militar) apreendeu mais de 440 pinos de cocaína em três flagrantes ocorridos na noite de segunda-feira (28) na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Em Canoas, os policiais militares do 15º BPM prenderam uma dupla de traficantes com 122 pinos de cocaína no bairro Guajuviras. Houve ainda a apreensão de uma pistola calibre 40 com um carregador e 15 munições, uma pistola calibre nove milímetros com dois carregadores e 59 munições, além de um pacote de pinos vazios, um telefone celular e R$ 10,00 em dinheiro.

Em Sapucaia do Sul, um traficante escondia a droga no galinheiro da residência no bairro Vargas. Os policiais militares do 33º BPM abordaram o suspeito que carregava uma parte da droga. O restante estava enterrado no galinheiro da casa, sendo recolhidos cerca de 100 pinos de cocaína.

Em Cachoeirinha, o 26º BPM deteve um criminoso com 222 pinos de cocaína e a quantia de R$ 1,5 mil em dinheiro. O traficante estava em um Volkswagen Gol, que foi interceptado pelos policiais militares no bairro Vila Vista Alegre.

