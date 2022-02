Polícia Polícia apreende van escolar carregada com cigarros na BR-116 em Turuçu, no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2022

Mãe e filho transportavam a mercadoria ilegal Foto: PRF/Divulgação Mãe e filho transportavam a mercadoria ilegal. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, no sábado (05), uma carga de cigarros de procedência desconhecida na BR-116 em Turuçu, no Sul do Estado. A carga era transportada por mãe e filho em uma van.

Durante uma operação de combate ao crime, os policiais abordaram uma van escolar catarinense que se deslocava em direção ao sul do estado. O veículo era conduzido por um homem de 41 anos, natural de Camaquã, acompanhado da mãe, de 60.

No compartimento de carga eram transportados 51 mil maços de cigarros de procedência desconhecida. O veículo e a carga foram apreendidos. Conforme a identificação da origem dos produtos, a dupla responderá pelo crime cometido.

