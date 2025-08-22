Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Polícia argentina cumpre mandados de busca após áudios vazados ligarem irmã de Milei a suposta cobrança de propina

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

A Justiça ainda não ordenou nenhuma prisão nem foram divulgadas acusações formais, em razão do segredo de justiça.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A Justiça ainda não ordenou nenhuma prisão nem foram divulgadas acusações formais, em razão do segredo de justiça. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Policiais argentinos cumprem nesta sexta-feira (22) 16 mandados de busca para coletar provas no âmbito de uma investigação sobre um suposto caso de corrupção na Agência Nacional de Deficiências — que atua em temas voltados a pessoas com deficiência física — no qual Karina Milei, a irmã do presidente da Argentina, Javier Milei, é citada.

A investigação foi iniciada após virem à tona áudios atribuídos a Diego Spagnuolo, ex-chefe da agência, destituído do cargo na quinta-feira, nos quais fez alusão a subornos e menciona Karina, atualmente secretária da Presidência, entre outros altos funcionários. A veracidade dos áudios ainda não foi comprovada pela Justiça, embora fontes ligadas ao caso tenham afirmado, sob anonimato, que até o momento eles não foram desmentidos.

Nos áudios, são relatadas supostas solicitações de subornos, envolvendo Karina e o subsecretário de Gestão, Eduardo Menem.

“Eles estão roubando, você pode fingir que não vê, mas não joguem esse fardo pra mim. Tenho todos os WhatsApps da Karina”, diz a voz atribuída a Spagnuolo no áudio que veio a público.

A denúncia foi apresentada pelo advogado Gregorio Dalbón e ocorre no momento em que o Congresso derrubou um veto de Milei a uma lei que declara estado de emergência na área da Deficiência e destina mais recursos ao setor — um golpe político para o presidente e sua famosa “motosserra”.

O caso também coincide com a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 26 de outubro, nas quais será avaliado o apoio à gestão do presidente ultraliberal.

Os mandados de buscas incluíram endereços como uma drogaria de grande porte, cujo proprietário teve 266 mil dólares apreendidos. O efetivo estava dividido em envelopes, segundo o jornal La Nación. Nos áudios, essa drogaria — uma das principais fornecedoras de medicamentos para a agência — é citada como uma das farmacêuticas que supostamente pagavam os subornos.

Também foram apreendidos telefones celulares, computadores, documentos sobre compras e licitações de medicamentos e outros dispositivos eletrônicos, que serão analisados pelo Ministério Público, responsável pela investigação liderada pelo juiz federal Sebastián Casanello.

A Justiça ainda não ordenou nenhuma prisão nem foram divulgadas acusações formais, em razão do segredo de justiça.

Segundo a denúncia publicada pela imprensa, os áudios indicam que Karina Milei e Menem “teriam participado de um esquema de recebimento e pagamento de propinas relacionadas à compra e fornecimento de medicamentos, com impacto direto nos cofres públicos”, o que, se confirmado, configura crimes de corrupção, administração fraudulenta e associação criminosa, entre outros. O governo tem se mantido em silêncio em relação ao caso.

Porto Alegre registra chuva equivalente a quase todo o mês de agosto nesta sexta-feira
