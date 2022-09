Mundo Polícia argentina prende quarto suspeito de participação no atentado contra Cristina Kirchner

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Brasileiro apontou uma pistola para o rosto de Cristina e apertou o gatilho, mas a arma falhou

A polícia da Argentina prendeu o quarto suspeito de participação no atentado contra a vice-presidente do país, Cristina Kirchner, ocorrido no dia 1º de setembro, em Buenos Aires.

Segundo a imprensa local, Nicolás Gabriel Carrizo era o líder da chamada “gangue do algodão doce”, grupo que inclui os outros três detidos, entre eles o brasileiro Fernando Sabag Montiel, que apontou uma pistola para o rosto de Cristina e apertou o gatilho, mas a arma falhou.

Carrizo já tinha sido interrogado pelas autoridades e teve o telefone apreendido, mas até agora não havia qualquer acusação formal contra ele. Carrizo foi detido em um tribunal na capital argentina quando se apresentou para retirar o telefone.

Na noite do atentado, ele conversou com Brenda Uliarte, namorada do brasileiro, que também está presa. O agora investigado revelou, em depoimento na semana passada, que Brenda foi à sua casa na noite do atentado, mas que ele e outros integrantes do grupo, que dizem vender algodão doce para sobreviver, entraram em pânico quando as imagens do ataque começaram a circular nas redes sociais.

Além dos três, foi presa, na segunda-feira (12), uma amiga de Brenda, que também é suspeita de envolvimento na tentativa de assassinato.

