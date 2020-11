Polícia Polícia Civil do Rio Grande do Sul lança o aplicativo “PC Alerta!”

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

PC Alerta! Primeiro aplicativo lançado pela Polícia Civil traz alertas sobre golpes e ensina a não cair no conto do vigário

Proteger-se dos golpes que mais vitimaram gaúchos nos últimos anos agora ficou mais fácil. A partir desta terça-feira (24), usuários do sistema Android podem fazer o download para celular do primeiro aplicativo desenvolvido pela Polícia Civil, o PC Alerta!.

Por enquanto disponível apenas no Play Store, o app é baseado na cartilha sobre golpes virtuais, lançada pela DCS (Divisão de Comunicação Social) da Instituição em junho desse ano. “Os 15 golpes preferidos dos estelionatários têm seu modus operandi esmiuçado pelo aplicativo, que também traz dicas de como não cair no conto do vigário”, explica a idealizadora do app e diretora da DCS, a delegada Viviane Nery Viegas.

Golpes como o da extorsão sexual e da clonagem de cartões bancários estão entre aqueles que ganham destaque no app. No primeiro caso, as vítimas, geralmente homens solitários e de meia idade, são seduzidas por meio de um perfil falso em uma rede social.

Convencidos a trocar fotos íntimas com o estelionatário, que, até então, assume a identidade de uma mulher jovem e bonita, passam a ser chantageados após a troca de imagens. As ameaças vão desde vazar as “nudes” na internet a enviar para familiares da vítima.

A clonagem de cartões bancários, por sua vez, tem como principal alvo os idosos. Nele, a vítima é convencida por um falso atendente de agência bancária de que seu cartão foi clonado. Por telefone, o golpista coleta a senha da vítima e informa que um motoboy irá até ela para recolher o cartão e fazer o devido cancelamento do mesmo. Só que o motoboy é, na verdade, comparsa do estelionatário.

Versão Web

Já quem prefere conferir o aplicativo pela versão Web, pode acessar o endereço https://applink.com.br/pcalerta e contar com todas as funcionalidades já disponíveis na versão para Android.

Delegacia Online

O PC Alerta traz ainda um link direto para o site da Delegacia Online (www.delegaciaonline.rs.gov.br), o que facilita para o cidadão realizar denúncias, o próprio registro de uma ocorrência envolvendo esses golpes, ou mesmo outros delitos.

