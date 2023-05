Rio Grande do Sul Polícia Civil encontra 700 quilos de maconha em sítio na cidade de Alvorada

Parte da droga estava enterrado na propriedade rural. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Após mais de um mês de investigação, a Polícia Civil gaúcha apreendeu quase 700 quilos de maconha em um sítio no distrito de Estância Grande, na cidade de Alvorada (Região Metropolitana de Porto Alegre). Parte do montante estava armazenado em casas da propriedade rural e o restante enterrado em um terreno no mesmo local.

A operação foi realizada por agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). Eles também prenderam em flagrante o condutor de um caminhão que deixava o local com 100 quilos do entorpecente, distribuído em “tijolos” que seriam distribuídos a diversos pontos de venda – o prejuízo estimado aos criminosos é de aproximadamente R$ 3 milhões.

Um segundo suspeito conseguiu fugir por meio de um matagal. Ele estava em uma das três residências do sítio e chegou a receber com tiros os policiais que chegavam ao local. A corporação ainda desconhece a sua identidade, mas já se sabe que o esquema está ligado a uma organização criminosa cuja base de operações está situada na Zona Leste da capital gaúcha.

PRF

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou várias armas dentro de um automóvel Fiat Mobi que trafegava por trecho da BR-290 próximo de Porto Alegre. A descoberta foi realizada durante vistoria rotineira. Saldo: uma espingarda, duas pistolas e três revólveres, além de munição e drogas – 500 gramas de cocaína e 250 gramas de crack.

Com placa de Viamão (Região Metropolitana), o carro era dirigido por um porto-alegrense de 45 anos e sem antecedentes policiais. Ele foi preso em flagrante, sem prestar declarações sobre o material.

(Marcello Campos)

