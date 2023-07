Rio Grande do Sul Polícia Civil faz ofensiva contra grupo suspeito de aplicar golpe do bilhete premiado

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Na casa de um dos criminosos, foram encontrados documentos falsos, quantias em reais e dólares, além de joias. Foto: PCRS/Divulgação Na casa de um dos criminosos, foram encontrados documentos falsos, quantias em reais e dólares, além de joias. (Foto: PCRS/Divulgação) Foto: PCRS/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã deste domingo (2), a Operação Tessera Fabula, que investiga associação criminosa especializada em aplicar golpes na modalidade “bilhete premiado”. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva em Passo Fundo.

Na casa de um dos criminosos, foram encontrados documentos falsos, quantias em reais e dólares. Também foram localizados relógios e joias, possivelmente de vítimas que entregavam seus bens como garantia para a retirada do prêmio prometido pelos golpistas.

O fato que deu origem a investigação ocorreu no dia 21 de março de 2023, quando uma idosa foi vítima de um golpe na capital gaúcha. Na ocasião, ela teve um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil, além de U$ 3.500 e joias.

Os golpistas sempre agiam em duplas, conversando diretamente com as vítimas, enquanto outros três ficavam em observação à curta distância, dando suporte a ação dos criminosos.

No decorrer da investigação, enquanto eram produzidas as provas necessárias a instruir os pedidos de prisão, verificou-se que os alvos atuam em diversos municípios da região Sul do Brasil, entre os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e que já haviam aplicados golpes que somados chegam a aproximadamente R$ 2 milhões.

O delegado Thiago Albeche destacou a necessidade de prender os criminosos com a maior rapidez possível, pois o grupo viaja bastante e aplica golpes em ritmo acelerado, fazendo vítimas em diversos locais. “Assim que tivemos as ordens de prisão, organizamos a operação e partimos no dia seguinte para garantir o máximo de sigilo e eficiência na atuação”, disse Albeche.

Recentemente, a 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos do Deic deflagrou a Operação Aviditá contra quadrilha atuante na mesma modalidade criminosa e também originária do município de Passo Fundo. Na ocasião foram identificados indivíduos membros de uma associação criminosa que também atuam praticando golpes do conto do bilhete por diversos municípios do Rio Grande do Sul.

