Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Foram apreendidas mais de 150 máquinas caça-níqueis. Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram apreendidas mais de 150 máquinas caça-níqueis. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil fechou, na sexta-feira (26) duas casas de jogos de azar nos bairros Rio Branco e Petrópolis, em Porto Alegre. As informações foram divulgadas neste sábado (27). Foram apreendidas mais de 150 máquinas caça-níqueis.

Na ocasião, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão: um na rua Dona Laura, no bairro Rio Branco, e outro na rua Felipe de Oliveira, no Petrópolis. As investigações identificaram, nos locais referidos, fundadas suspeitas de que havia a prática de jogos de azar por meio de máquinas caça-níqueis.

No endereço da rua Dona Laura, encontrou-se 96 máquinas caça-níqueis, sendo identificados quatro suspeitos de operarem os atos contravencionais. Já no local da rua Felipe de Oliveira, foram descobertas 56 máquinas caça-níqueis, e mais 5 suspeitos de executarem a gestão dos jogos de azar. No total, foram constatadas a existência de 152 máquinas de jogo. Verificou-se também que os jogadores eram, na sua maioria, pessoas idosas.

No total, foram apreendidos R$ 13.412 e US$ 141, além de dois veículos, suspeitos de terem sido adquiridos com o valor das contravenções.

Os suspeitos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia onde se lavrou termo circunstanciado pelo delito previsto no artigo 50 e seguintes da Lei de Contravenções Penais.

