Rio Grande do Sul Polícia Civil forma mais 249 agentes para reforçar a segurança pública do Estado

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2022

A segurança pública do Estado recebeu, nesta quinta-feira (12), um reforço de mais 249 agentes da Polícia Civil. A formatura de 125 escrivães e 124 inspetores ocorreu no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre, com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior.

O grupo de novos agentes é formado por pessoas de 17 unidades da federação – RS, SC, RJ, RO, BA, PR, MS, MA, AM, PA, SP, ES, DF, PI, GO, CE e MG – e com idades que variam entre 24 e 51 anos. Os novos policiais serão enviados para delegacias em municípios de todas as regiões do Estado.

Com aulas nos turnos de manhã e tarde e, eventualmente, à noite e aos fins de semana, o curso de formação ocorreu de 16 de novembro do ano passado a 10 de maio deste ano, fechando, com isso, 825 horas-aula e 26 disciplinas – entre as quais, Investigação Criminal, Inteligência Policial, Defesa Pessoal, Legislações Especiais Aplicadas a Grupos Vulneráveis, Identificação e Fraude Veicular, Técnicas de Operações Policiais e Armamento e Tiro (sendo essas duas últimas as de maior carga horária).

Essa é a quarta chamada dos classificados no concurso público para agente de polícia, que começou em fevereiro de 2018, com a prova objetiva – a primeira das sete etapas –, e ofertou 1,2 mil vagas – 600 para escrivão e 600 para inspetor de polícia.

