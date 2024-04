Notas Brasil Polícia Civil indicia envolvidos na morte de advogado no centro do Rio

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou os três homens, já presos temporariamente, por envolvimento na morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo. O crime ocorreu no dia 26 de fevereiro a poucos metros da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. A vítima foi morta com pelo menos 18 tiros, quando andava a pé, no centro da cidade.

