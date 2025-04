Rio Grande do Sul Polícia Civil indicia formando da UFRGS que pintou suástica no rosto

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Ele disse à polícia que escolheu o símbolo devido ao interesse na cultura indiana. Foto: Reprodução Ele disse à polícia que escolheu o símbolo devido ao interesse na cultura indiana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Polícia Civil indiciou o estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Vinícius Krug de Souza por apologia ao nazismo. Em fevereiro, Krug se apresentou para a colação de grau no curso de Engenharia de Minas, no Campus Centro, em Porto Alegre, com uma suástica desenhada no rosto. O inquérito foi remetido ao Judiciário na segunda-feira (7).

Durante a investigação, o coordenador de Segurança da UFRGS e o vice-reitor da universidade, que estava presidindo a cerimônia, foram ouvidos. A mãe do estudante, a namorada dele e uma amiga também prestaram depoimento.

Em interrogatório, o suspeito negou que a suástica fosse um símbolo nazista, alegando que tratava-se de uma suástica hindu. Ele disse à polícia que escolheu o símbolo devido ao interesse na cultura indiana.

A delegada Tatiana Bastos, à frente da investigação, concluiu que, além do símbolo tratar-se de uma “cruz gamada”, símbolo hindu apropriado pelos nazistas, os demais desenhos expostos no rosto do aluno também fazem vinculações ao nazismo, não sendo incomum a utilização deles por grupos extremistas.

Além disso, conforme a polícia, Krug teria escolhido para formatura uma música que faz fortes referências à apologia ao nazismo. Computadores e celulares do formando foram apreendidos durante a investigação e passam por perícia.

A apologia ao nazismo é crime no Brasil, conforme prevê a lei 7.716/89, e configura grave violação aos princípios democráticos e aos direitos humanos, com pena prevista de até 5 anos de reclusão.

