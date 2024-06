Porto Alegre Polícia Civil indicia nove suspeitos por morte de animais na enchente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Investigação aponta que funcionários deixaram pets para morrer no interior de estabelecimentos Foto: Polícia Civil/Divulgação Investigação aponta que funcionários deixaram pets para morrer no interior de estabelecimentos Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil, por meio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), realizou coletiva de imprensa sobre a conclusão dos inquéritos policiais que tratam da morte de mais de 170 animais em lojas de pet shop, em Porto Alegre.

Os três inquéritos, que ficaram a cargo da Dema (Delegacia de Polícia de Proteção e Defesa do Meio Ambiente e dos Animais), investigam fatos relacionados com a morte de animais expostos para venda em lojas localizadas na Av. Júlio de Castilhos, bairro Centro Histórico; Av. Brasil, no bairro São Geraldo; e loja localizada no Praia de Belas Shopping. A morte dos animais ocorreu durante o alagamento das lojas em razão das inundações.

Durante a coletiva de imprensa, os delegados responsáveis pelas investigações passaram os resultados dos inquéritos. No total dos 3 inquéritos policiais, foram indiciadas 9 pessoas físicas e 4 pessoas jurídicas por delito previsto na Lei dos Crimes Ambientais.

No inquérito referente à loja do Centro de Porto Alegre, foram indiciadas duas pessoas físicas e o CNPJ da empresa. Com relação ao inquérito da loja localizada no Praia de Belas Shopping, dois gerentes locais, uma gerente regional e a responsável técnica foram indiciadas, além dos CNPJ da filial e matriz.

Sobre o inquérito da loja localizada no bairro São Geraldo, pertencente a mesma rede da loja do shopping, foram indiciados três gerentes locais, o CNPJ da loja, além de pessoas físicas e jurídicas que também foram indiciadas no inquérito da loja do shopping (a gerente regional, a responsável técnica e a filial da matriz).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/policia-civil-indicia-nove-suspeitos-por-morte-de-animais-na-enchente-em-porto-alegre/

Polícia Civil indicia nove suspeitos por morte de animais na enchente em Porto Alegre

2024-06-12