18 de março de 2025

As ações ocorrem em 23 cidades distribuídas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Foto: PCRS/Divulgação As ações ocorrem em 23 cidades distribuídas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. (Foto: PCRS/Divulgação) Foto: PCRS/Divulgação

O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (18), a Operação Porta Fechada, voltada ao combate de uma facção com atuação no Vale do Sinos. A ofensiva cumpre 86 mandados judiciais, sendo 45 de busca e apreensão e 41 de prisão. Até o momento, 32 suspeitos foram detidos.

As ações ocorrem em mais de 20 cidades distribuídas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. A investigação apura crimes relacionados a tráfico de drogas, agiotagem e extorsão.

Um dos focos da operação é a relação entre a facção e uma empresa do setor alimentício, responsável pelo fornecimento de produtos para cantinas de unidades prisionais no Rio Grande do Sul. A empresa possui concessão para operar no sistema penitenciário e pode ter sido utilizada como meio de financiamento das atividades criminosas do grupo.

Investigação

Segundo a PC, a investigação começou após a apreensão de um veículo, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, em julho do ano passado. Dentro do veículo, foram encontrados 400 quilos de maconha.

A apreensão deu início a uma investigação que culminou na operação realizada na manhã desta terça. A polícia apurou que a quadrilha movimentava grandes quantidades de drogas e dinheiro.

Em uma apreensão anterior, em junho do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal localizou uma carga de cinco toneladas de maconha, com valor estimado em ao menos R$ 10 milhões.

2025-03-18