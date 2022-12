Polícia Polícia Civil desmantela organização criminosa que vendia e falsificava agrotóxicos proibidos no país

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil do Rio Grande o Sul, contando com a participação de diversos órgãos de segurança pública e fiscalização do próprio Estado, além de Paraná e Bahia, executou, nesta quinta-feira (15), cerca de 160 ordens judiciais contra uma organização criminosa que comercializava e falsificava agrotóxicos de uso proibido no Brasil. Participaram da Operação Hórus mais de 300 policiais e fiscais em 21 municípios desses Estados.

Entre as ordens judiciais se destacam as seguintes:

– 11 mandados de prisão preventiva (chefias da organização);

– 55 mandados de busca e apreensão em residências e empresas (em 15 cidades do RS, uma do Paraná e cinco na Bahia);

– 22 mandados de busca e apreensão de veículos (usados ou adquiridos pela organização criminosa);

– 37 mandados de sequestro de bens e rendas e suspensão de CNPJ das empresas “laranjas”.

A operação policial é resultado de uma investigação que vem sendo realizada pela Draco de São Luiz Gonzaga e Departamento de Polícia do Interior (DPI/Polícia Civil), os quais coordenam a Operação Hórus na Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Ambos são coordenados também pelo DPI da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e Chefia da Polícia Civil. No RS, além de 125 policiais civis, participaram policiais e agentes da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Operações Especiais, Ministério da Agricultura, Receita Federal, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e Instituto-Geral de Perícias (IGP). No Paraná e na Bahia participaram a Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Agricultura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia