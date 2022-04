Brasil Polícia Civil prende quatro suspeitos de trote universitário que deixou 20 estudantes com queimaduras no Paraná

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Calouros da UFPR sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau em trote criminoso. (Foto: Arquivo pessoal)

Quatro estudantes de medicina veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR) do campus de Palotina, no oeste do Estado, foram presos em flagrante suspeitos dos crimes de lesão corporal grave e constrangimento ilegal. Os crimes investigados teriam sido cometidos durante um trote com calouros do curso.

O delegado Pedro Lucena investiga o caso e afirma que também serão apurados os crimes de tortura e cárcere privado, caso os calouros tenham sido obrigados a permanecer em algum local, por exemplo.

Cerca de vinte estudantes sofreram queimaduras após veteranos passarem nas vítimas um produto – ainda não identificado – que estava em garrafas de creolina. O caso foi registrado na noite de quarta-feira (30) após as vítimas procurarem a polícia.

O material usado no trote foi apreendido. Cabe à Justiça definir se os estudantes permanecerão presos.

A UFPR informou que abriu um processo para apurar a responsabilidade pelo fato e que a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis está trabalhando no acolhimento das vítimas, junto com a direção do setor Palotina.

À polícia, as vítimas relataram que inicialmente tiveram que pedir dinheiro pelas ruas da cidade e depois foram levados para um terreno baldio e foram obrigados a se ajoelhar. Neste local, o produto foi jogado no corpo deles.

Os estudantes sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau. O caso mais grave foi de uma aluna que chegou a desmaiar ao inalar o produto usado pelos veteranos no trote. Ela recebeu alta na manhã de quinta-feira.

