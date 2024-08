Rio Grande do Sul Polícia Civil prende responsáveis por golpes durante as enchentes do Rio Grande do Sul

As vítimas eram atraídas pelo baixo valor dos serviços, contratando os supostos caminhões-pipa. Foto: PC/Divulgação As vítimas eram atraídas pelo baixo valor dos serviços, contratando os supostos caminhões-pipa. (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (20), ordens judiciais no combate a fraudes, golpes e atentados aos serviços de utilidade pública, ocorridos durante o período de calamidade no Estado.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em locais de interesse da investigação, todos na capital paulista.

O falso serviço, apesar de existirem registros de vítimas em todo o Brasil, teve seu ápice durante o período de enchentes, que assolou o Rio Grande do Sul.

As vítimas eram atraídas pelo baixo valor dos serviços, contratando os supostos caminhões-pipa, “todavia não recebiam pelo contratado, o que gerou diversos registros de ocorrências”.

Esta é a fase VII, chamada Tanque D´água, a qual foi deflagrada no Estado de São Paulo, tendo sido presos dois indivíduos por prisão temporária, responsáveis por falsas páginas de venda de água através caminhões-pipa.

