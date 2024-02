Rio Grande do Sul Criminoso envolvido em pelo menos 30 execuções no Rio Grande do Sul é preso em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

"Foram seis meses de trabalho técnico e investigativo", ressalta o secretário da Segurança Pública do RS. Foto: Divulgação/PCRS

A Polícia Civil gaúcha anunciou nessa quinta-feira (22) a prisão, em Santa Catarina, de um homem investigado por envolvimento em pelo menos 30 homicídios nas zonas Sul e Norte de Porto Alegre, além de Canoas, Alvorada e Viamão (Região Metropolitana). Motivados por disputas entre facções, os crimes incluem o atentado a tiros que vitimou uma universitária na Ilha das Flores no mês passado.

Durante coletiva de imprensa, o titular da Secretario da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS), Sandro Caron, enalteceu os esforços que levaram à captura: “Foram seis meses de trabalho técnico e investigativo. Esta foi a prisão mais importante que tínhamos que fazer para reduzir os homicídios no Rio Grande do Sul”.

O chefe de Polícia, delegado Fernando Sodré, relatou que o indivíduo preso é de alta periculosidade e, desde setembro do ano passado, dissidente de um grupo criminoso da Capital. “Isso gerou conflitos entre organizações e diversos assassinatos, aos quais ele está vinculado de forma direta ou indireta”.

Por fim, falou o diretor da Divisão de Homicídios da Polícia Civil na Região Metropolitana, delegado Rafael Pereira: “Temos o objetivo de prender não apenas os executores, mas também líderes criminosos, que se beneficiam desses conflitos em busca de território”.

Outros presos

No dia 6 de fevereiro, uma operação conjunta entre Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Penal levou à prisão de cinco suspeitos de participar de uma dupla execução, duas semanas antes. O ataque, em frente a um minimercado, deixou mortos o dono do estabelecimento e uma acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Parte da ação foi registrada por uma câmera de segurança na área. Na imagem, dois homens aparecem fugindo de moto após uma série de disparos (ambos estariam entre os presos do início deste mês). O alvo do ataque era Valdir dos Santos Pereira, 53 anos e que havia se desentendido com integrantes de uma facção criminosa da região. Ele tombou com vários tiros.

Já Sarah Silva Domingues, 28 anos, não tinha envolvimento com o caso. Nascida em São Paulo em fase final do curso de Arquitetura e Urbanismo, ela realizava trabalho de conclusão sobre enchentes na área e foi atingida fatalmente fatal no tórax ao conversar com o comerciante. Ao todo, foram 15 disparos.

(Marcello Campos)

