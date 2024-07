Rio Grande do Sul Polícia Civil realiza apreensão de R$ 15 milhões em cocaína, a maior da história do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Mais de meia tonelada da droga foi encontrada em Canoas Foto: Polícia Civil/Divulgação Mais de meia tonelada da droga foi encontrada em Canoas Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, através da 3ªDIN/Denarc (3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico), promoveu nesta segunda-feira (1º) a maior apreensão de cocaína da história da instituição no Rio Grande do Sul.

A ação foi deflagrada em Canoas, na Região Metropolitana, após oito meses de investigação, causando a prisão de um homem em flagrante por tráfico de drogas e o encaminhamento de outros dois para interrogatório.

De acordo com a Polícia Civil, duas grandes organizações criminosas com atuação na região metropolitana de Porto Alegre teriam feito um “consórcio” para encomendar uma grande carga de cocaína. A droga chegou ao estado tanto pelo meio terrestre como aéreo.

Nos últimos dias, o trabalho de inteligência da Polícia Civil avançou nas investigações e descobriu o endereço onde as drogas eram armazenadas, chegando ao responsável pelo local. O preso possui diversos antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas.

O prejuízo estimado ao crime organizado, na ação desta segunda-feira, é de mais de R$ 15 milhões. “A apreensão é histórica no combate ao narcotráfico gaúcho, quebrando a estrutura do crime organizado e desarticulando a logística dos traficantes” disse o delegado responsável pela 3ª DIN/Denarc, Dr. Gabriel Borges.

“O trabalho é resultado da estratégia de enfrentamento às organizações criminosas e o combate ao narcotráfico, sempre buscando a descapitalização do crime organizado e a responsabilização criminal de lideranças do tráfico de drogas”, afirmou o Diretor de Investigações do Narcotráfico, Delegado Alencar Carraro.

2024-07-01