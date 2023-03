Rio Grande do Sul Polícia Civil realiza operação contra grupo responsável por abigeatos em Bagé

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na ação desta quinta-feira, participaram 64 policiais civis e foram utilizadas 24 viaturas. Foto: PCRS/Divulgação Na ação desta quinta-feira, participaram 64 policiais civis e foram utilizadas 24 viaturas. (Foto: PCRS/Divulgação) Foto: PCRS/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (9), a Operação Caranchos, que mira grupo criminoso responsável por abigeato de ovinos na região de Bagé. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão por sentença condenatória.

A polícia monitorava o grupo há cerca de quatro meses. Os criminosos realizavam a captura das ovelhas durante a madrugada. Um comparsa, utilizando um veículo, os recolhia e os levava até uma residência onde os animais permaneciam até serem vendidos, já carneados, a diversos consumidores da cidade. Estima-se que o grupo criminoso tenha sido responsável por cerca de 12 furtos de ovinos, totalizando cerca de 180 animais subtraídos de produtores na cidade de Bagé, com prejuízo estimado em R$ 100 mil.

Durante as investigações, a delegacia especializada prendeu em flagrante os três principais membros do grupo criminoso enquanto realizavam o furto de 15 ovelhas, que já estavam maneadas e, algumas delas, já dentro de um veículo. Após a prisão em flagrante, os investigados foram colocados em liberdade com uso de tornozeleiras eletrônicas, contudo, dois deles romperam a tornozeleira ou desobedeceram as medidas impostas, o que motivou a representação por prisões preventivas, uma vez que continuaram atuando no furto abigeato e tráfico de drogas. O Judiciário indeferiu as prisões e decretou medidas cautelares diversas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-civil-realiza-operacao-contra-grupo-responsavel-por-abigeatos-em-bage/

Polícia Civil realiza operação contra grupo responsável por abigeatos em Bagé