Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Ação contou com apoio de peritos do IGP Foto: Divulgação/PCRS Ação contou com apoio de peritos do IGP (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

Na manhã desta sexta-feira (26) a terceira fase da Operação La Lumière com o objetivo de apurar exploração sexual infantojuvenil. Coordenada pela Delegada de Polícia Camila Franco Defaveri, a ação cumpriu mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva contra uma mulher de 25 anos de idade, residente em Porto Alegre, mãe de uma menina vítima de abusos sexuais desde que era um bebê de poucos meses de idade, hoje a criança tem de 1 ano e oito meses.

De acordo com a extração das conversas dos investigados, foi verificado que a acusada contava com apoio e suporte de sua mãe para o cometimento dos crimes. A mãe da investigada, além de ter ciência dos fatos, também participava, beneficiando-se economicamente da exploração sexual de sua neta. A criança foi encaminhada para perícia psíquica e verificação de violência sexual no CRAI-IGP por equipes do Conselho Tutelar.

A operação teve a participação de cinco policiais civis e contou com o apoio das equipes do Instituto Geral de Perícias.

Na primeira fase da operação, foram realizadas buscas nas residências do investigado, tanto em sua residência principal, como também, em seu apartamento à beira mar, na cidade de Imbé. No local, foram apreendidos diversos instrumentos sexuais, localizados medicamentos calmantes de venda controlada, possíveis dopantes, como outros acessórios já denotando sua preferência sexual por crianças. Na ocasião, foram localizados aparelhos celulares e notebooks com o histórico de todas as conversas com a mãe das menores.

Já a segunda fase da operação foi realizada no dia 17 de maio em locais de cumprimento das prisões preventivas e dos mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre, Alvorada e Cachoeirinha. Os policiais realizaram buscas nas residências de duas mulheres. Uma delas, de 26 anos, era residente em Cachoeirinha, estudante da faculdade de medicina veterinária e digital influencer, com filha de 6 anos de idade. A outra, de 23 anos, era residente de Alvorada, garota de programa, aluna do curso técnico de enfermagem do Hospital Conceição, genitora de duas meninas, vítimas de abusos, uma de 1 anos e outra de 3 anos e meio. Ambas foram presas preventivamente.

2023-05-26